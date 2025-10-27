Tijelo je izvučeno iz Velike Morave kod Požarevca.
Juče oko 17 časova izvučeno je tijelo osobe iz rijeke Velike Morave kod Požarevca, saznaje "Telegraf". Spasioci su izvukli tijelo iz rijeke. Nisu poznate okolnosti utapanja, istraga je u toku.
