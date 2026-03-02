Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje ostati brojna naselja i ulice u više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: Parci.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Bigora, Zavala, Podsić, dio Meduna.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda,dio Zagrede.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ljubotinj.

-u terminu od 09 do 13 sati: naselje Luke Ivaniševića, dio Ulica Save Burića i Bore Stankovića i dio Donjeg Kraja.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Ul. VI Crnogorske, dio Starog Pazarišta,Široka Ulica, dio Dragovoljića,Klenak.

Budva

– u terminu od 09 do 13:30 sati:Markovići,Mažići,Lapčići,Stanišići,Braići,Duletići,zamak Pobore,Pobori,Stanjevići.

-u terminu od 09 do 12 sati: “VODOVOD I KANALIZACIJA” DOO – BUDVA-VODOVOD – BUSTER STANICA BLIZIKUĆE i dio nasselja Blizikuće oko crpne stanice.

Bar

-u terminu od 13:10 do 15:30 sati:ulica Makedonska( Zgrada Pelagonija), dio Makedonske ulice, Dio Makedonskog Naselja.

-u terminu od 09 do 11 sati: Četvrte crnogorske proleterske brigade, stambene zgrade Babovića, Bulevar Dinastije Petrović, Novi Pristan, od OŠ. Anto Đedović do TS Čačke, Osnovna Škola, ul.Nikole Lekića, od TS Mimoza do Sportskog Centra, od TS Pristan do pružnog prelaza, od magistrale do Market Orlando, Stambeno-poslovni objekat – BB doo i AutoSport BB, bulevar Dinastije Petrović, Novi stambeni blok is OŠ Anto Đedović prema magistrali, IV crnogorske brigade, Stambeni objekat 2. Decembara i TS Br.27, Aroma Market.

-u terminu od 11 do 13 sati: Čačke, Glavanovići, Ilino od pruge do Marketa Dodoši, od pruge do mosta Đedovća, od mosta Đedovića do Carevića, Ilino BH Baau nove zgrade, Nove zgrade kod marketa Dodoši, Bajramovići, potrošači u Bulevaru Stambene zgrade ZIB-a od raskrsnice Bulevara Revolucije do stambene zgrade gdje je.

-u terminu od 08 do 17 sati: potrošači oko kaptaže u Sutomoru naselje Brca.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu, dio grada preko puta Pijace, kod stare autobuske,dio grada uz ulicu Majke Tereze.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: antene T com-a i dio Ade kod restorana “Konoba kod Ranka”

Bar

-u terminu od 08 do 17 sati:potrošači oko kaptaže u Sutomoru naselje Brca.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati:Vrbanj, Kruševice, Mokrine.

-u terminu od 10 do 16 sati:Servisna zona Igalo, područje oko benzinske pimpe Igalo, Sutorina, Njivice, Prevlaka, Travunija, Debeli Brijeg, Prijevor, Šćepoševići, Lučići – smanjena pouzdanost u napajanju u tperiodu izvođenja radova.

Andrijevica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati:Dio sela Šekular, dio sela Bubanje-naselje oko Crkve i zaseok KačmorZaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš ,Kolektor i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Lijeska,Rakonje.

-u terminu od 09 do 16 sati: Tomaševo,Zaton,Zaton – Klinac,Livadice,Rasovo,Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Vinilplast, Lelo, Kisela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Lećevišta, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Eko petrol, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Gubavač, Rodijelja, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Bistrica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja,Lozna.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje .

-u terminu od 08 do 16 sati: Đuđevina,Moračko Trebaljevo 1.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 17 sati: Aluline, Rudnica, Marića luka, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

-u terminu od 08 do 15 sati: Ambarine, Pržišta, Selišta, Matovine,Čuklin,Gojakovići,Polja – Kooperacija.

Petnjica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati:Dio sela Savin Bor.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Malo Selo.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati:Naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica,Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Biševo.

“Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.