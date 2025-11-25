Leš nepoznatog muškarca pronađen je u kanalu DTD kod Kaćkog mosta, a policija utvrđuje identitet i okolnosti smrti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U kanalu Dunav-Tisa-Dunav, ispod Kaćkog mosta, pronađen je leš, za sada, nepoznatog muškarca.

Prolaznici su oko 16.10 sati ugledali leš u vodi i odmah obavijestili policiju. Po dojavi, na lice mjesta su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Sad, četvorica vatrogasca-spasilaca sa vozilom.

Tijelo je bilo na dva metra od obale, pa su ga pripadnici MUP-a izvukli.

Identitet žrtve nije poznat, a više detalja o načinu smrti biće poznat posle policijskog uviđaja.

(24 sedam/MONDO)