Iz policije su potvrdili da je u ataru Srpske Crnje pronađeno je tijelo u poodmakloj fazi raspadanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo NN osobe, u fazi raspadnja, na periferiji Srpske Crnje, pronašli su članovi Lovačkog udruženja "Jelen" iz ovog pograničnog mjesta na srpsko- rumunskoj granici i o tome obavijestili policiju.

"Mučan prizor zatekli su u nedelju ujutru. Osoba je ležala stomakom okrenuta u kanalu sa vodom. Nepoznata osoba na sebi je imala majicu kratkih rukava i šorts. Tijelo je bilo već u fazi raspadanja i, navodno, obezglavljeno. Lovci su obavijestili policiju, a na lice mjesta izašli su i forenzičari. Ne zna se ko bi to mogao da bude. Dok je trajao uviđaj, nije se moglo prići tom dijelu", pričaju mještani Srpske Crnje.

Dan nakon užasnog otkrića u selu muk i nevjerica.

U zrenjaninskoj policiji potvrdili su Kuriru da im je slučaj prijavljen u nedelju, u 10.40 sati.

"U ataru Srpske Crnje, pronađeno je tijelo u poodmakloj fazi raspadanja. Policija je izašla na lice mjesta, a o svemu je obaviješteno zrenjaninsko Više javno tužilaštvo. Naloženo je da se tijelo pošalje na obdukciju", rečeno je u policiji.

(Kurir/MONDO)