Napad je izazvao prekide u snabdijevanju strujom, vodom i grijanjem u pojedinim djelovima Kijeva, ima ranjenih.

Tokom noći i u ranim jutarnjim satima, ruske snage izvele su masovan raketni napad na Kijev, izazivajući snažne eksplozije. U gradu od 01:27 traje vazdušna opasnost, a ukrajinske snage ratnog vazduhoplovstva upozoravaju na grupe krstarećih raketa koje dolaze sa svih strana, naročito sa sjevera i juga.

Prema izvještajima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, medicinske službe zbrinule su petoro povrijeđenih, od kojih je četvoro hospitalizovano, a jedno je dobilo ambulantnu pomoć.

Povrijeđeni su u različitim djelovima grada, uključujući Golosijevski, Obolonski i Desnjanski okrug.

The Russians' real goal is the destruction of civilians, not peace. By trying to negotiate with them,@realDonaldTrumpis jeopardizing US credibility. More footage from today's attack on Kyiv. The target was another civilian home.pic.twitter.com/0MDG15bNkb — Alex Talker (@alex_talker9714)December 27, 2025

Napad je izazvao prekide u snabdijevanju strujom, vodom i grijanjem u pojedinim djelovima Kijeva. Lokalne vlasti i monitoring kanali navode da su ciljevi uključivali hidroelektrane (HES) i termoelektrane (TEЦ), a u napad su korišćene krstareće, balističke i aerobalističke rakete, uključujući i rakete tipa „Kalibr“.

Civilian building in Kyiv under ru worms attackpic.twitter.com/YzCHEpu8Jo — IgorGirkin (@GirkinGirkin)December 27, 2025

Takođe, u vazdušnom prostoru Kijeva i okolnih oblasti uočeni su ruski bespilotni letjelice (BPLA), neke od njih usmerene ka Lisovom masivu i Teremkama.

WATCH: Moment large blackout hits Ukraine’s capital Kyiv amid massive Russian missile attack

pic.twitter.com/JO4XUGNU1W — XRPGOD (@XRPGOD_X)December 27, 2025

Zvanične službe trenutno procjenjuju obim štete i rade na obnavljanju oštećene infrastrukture. Grad ostaje pod stalnom zračnom opasnošću, dok vlasti apeluju na stanovnike da se pridržavaju mjera zaštite.