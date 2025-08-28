Društvenim mrežama se širi novi užasan snimak ruskog napada na glavni grad Ukrajine.

Izvor: X/Ihor Lachenkov/printscreen

Ukrajinski influenser Igor Lačenkov, objavio je na svom X nalogu jeziv snimak na kojem se vidi kako ruske rakete padaju po civilnim objektima u Kijevu.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential areapic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov)August 28, 2025

Podsjetimo, novi veliki ruski napad na Kijev dogodio se tokom noći srijede na četvrtak, tada je, po izvještaju ukrajinskih vlasti, poginulo najmanje osam osoba. Ubrzo nakon toga, oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i zatražio nove oštre sankcije za Rusiju.