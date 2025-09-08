Zgradu vlade u Kijevu pogodila je ruska raketa Iskander, a ne dron, kako su mediji prvobitno prenijeli.

Izvor: screenshot X/TWMCLtd

Zgrada je pogođena bojevom glavom od 450 kilograma koja nije eksplodirala tokom masovnog ruskog napada na prijestonicu u subotu uveče.

U jednom od najvećih noćnih napada od početka rata, Rusija je lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo u nedelju.

Poginuli i ranjeni u Kijevu

U napadu su poginule jedna žena i beba u Kijevu, ranjeno je na desetine ljudi i izbio je požar u zgradi Kabineta ministara - prvom potvrđenom udaru na sjedište ukrajinske vlade od početka rata.

U okrugu Svjatošin djelimično je uništena devetospratnica, između 4. i 8. sprata, pri čemu su poginuli majka i njeno dijete, a 18 osoba je ranjeno. Još jedna šesnaestospratnica, dva stambena bloka, automobili i magacini takođe su izgoreli posle udara krhotina.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su spasioci i ljekari radili cijelu noć.

"Među mrtvima su majka i njena beba. Ovo je cijena ruskog terora" rekao je Kličko.

Udar na zgradu vlade

Djelovi fronova i raketa pogodili su i zgradu Vlade Ukrajine u okrugu Pečersk, zapalivši gornje spratove. Neposredno pred zoru, novinar Kijev posta čuo je karakterističan zvuk projektila iznad centra prijestonice, a zatim snažnu eksploziju.

Ubrzo potom, kako je sunce izlazilo, gusti crni dim uzdizao se iz pravca Vrhovne rade i Kabineta ministara, nedaleko od mjesta gdje obično boravi predsjednik Volodimir Zelenski.

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je napad i nazvala ga prvim udarom na zgradu vlade tokom rata punog obima.

"Obnovićemo zgrade. Ali izgubljeni životi ne mogu se vratiti. Svijet mora da reaguje ne samo riječima, već i djelima. Ukrajini su potrebne nove sankcije protiv ruske nafte i gasa i više oružja da zaustavimo teror" rekla je ona.

Nanijeta velika šteta širom Ukrajine

Napada je bilo i van prijestonice, u Odesi je troje ljudi povrijeđeno, izbio je požar u soliteru, magacinu i sportskoj hali. U Dnjepru i Krivom Rogu četvoro povrijeđenih nakon što su rakete i dronovi pogodili infrastrukturu, preduzeća i kuće.

Dejstvovala ukrajinska PVO

Ukrajinska vojska je presrela ili onesposobila 751 metu, uključujući 747 dronova tipa "Šahed" i četiri krstareće rakete Iskander-K. Ipak, rakete i dronovi pogodili su 37 lokacija širom zemlje, izazvavši požare i uništivši stambene i administrativne zgrade.

Ovaj napad pokazuje sve veću zavisnost Rusije od dronova u vazdušnoj kampanji, pri čemu Moskva pokušava da preoptereti ukrajinsku PVO i gađa i civilne ciljeve.

Apeli Ukrajine Zapadu

Zvaničnici u Kijevu ponovo su apelovali na zapadne partnere za dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, posebno američke baterije Patriot, kao i za dalekometno oružje kako bi gađali ruske lansirne pozicije.