Predsjednik Donald Tramp završio je svoj govor na Kongresnom balu u Bijeloj kući porukom koja je mnogima zazvučala kao aluzija na predsedništvo bez kraja.

Izvor: Francis Chung / UPI / Profimedia

Donald Tramp je još jednom nagovijestio želju da ostane na vlasti i nakon isteka drugog mandata, iako bi to značilo direktno kršenje 22. amandmana američkog Ustava, koji predsedniku dozvoljava najviše dva mandata. „Želim vam srećan Božić, srećnu Hanuku i fantastičnu godinu“, poručio je okupljenima na balu, dok je pored njega stajala prva dama Melanija Tramp, dodajući: „Pred nama su tri sjajne godine, četiri godine, deset godina, biće to sjajno razdoblje. Naša zemlja biće snažna, bezbjedna i bogata. Biće velika. Ponovo ćemo učiniti Ameriku velikom.“

Ovo nije prvi put da Tramp koketira sa idejom ostanka na vlasti izvan ustavnih okvira. U oktobru je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio video u kojem se sugeriše da vlada hiljadama godina, sve do godine 90.000, uz završni natpis: „TRUMP 4EVA“. Njegova zvanična prodavnica promotivnih proizvoda još je u aprilu počela da prodaje kape sa natpisom „Trump 2028“, uz poziv pristalicama da njihovim nošenjem „pošalju poruku“.

Na mogućnost zaobilaženja 22. amandmana ranije su aludirali i pojedinci iz Trampovog okruženja, među njima republikanski senator Lindzi Grejem i bivši glavni strateg Bele kuće Stiv Benon. Benon je u novembru izjavio da razgovara sa „jednim od vodećih ustavnih pravnika“ u SAD-u o mogućim putevima ka trećem Trampovom mandatu. „Dok on to razrađuje, rekao mi je: 'Benone, kroz 22. amandman možeš da provučeš kamion'“, ispričao je Benon u svom podkastu War Room, dodajući provokativno: „Pa se s tim pomirite“. U razgovoru za The Economist tvrdio je da postoji „više različitih alternativa“ za zaobilaženje ustavne prepreke: „U pravo vrijeme iznećemo plan, ali plan postoji i predsednik Tramp biće predsednik i 2028. godine.“

Podršku nastavku MAGA kontrole Bele kuće izrazili su i neki drugi uticajni saveznici, poput bivšeg šefa DOGE-a Ilona Maska, iako uz ideju da Trampovu poziciju 2028. godine preuzme aktuelni potpredsednik Džej Di Vens. Prema anketama, Vens trenutno vodi među potencijalnim republikanskim kandidatima za 2028. godinu, iako mu se prednost postepeno smanjuje.

Istraživanje pokazuje da su čak i među Trampovim biračima mišljenja podeljena: 45 odsto protivi se njegovoj kandidaturi za treći mandat, dok 43 odsto tu ideju podržava. Kada se posmatra ukupno biračko tijelo, podrška trećem Trampovom mandatu znatno je manja – samo 21 odsto Amerikanaca smatra takvu mogućnost prihvatljivom.