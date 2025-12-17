Suzi Vajls, šefica kabineta Donalda Trampa i jedna od najuticajnijih žena u Americi, otvoreno je govorila o unutrašnjim sukobima u Bijeloj kući, Trampovom ponašanju, konfliktima sa Ilonom Maskom, kontroverzama oko Džefrija Epstina...

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ona je trenutno najmoćnija žena u Americi. Tokom prve godine novog mandata Donalda Trampa, pristala je da u više navrata da intervju "Veniti feru", otkrivajući detalje i mišljenja koja ljudi kao što je ona obično čuvaju za memoare dugo nakon što odu sa pozicije.

Kada su svi razgovori objavljeni, tvrdila je da nešto nikad nije izgovorila i da su njene riječi izvučene iz konteksta. Ali sada je prekasno. Njeno ime je Suzi Vajls, ona je šefica Tramovog kabineta i upravo je detonirala bombu.

Izvor: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / PROFIMEDIA

Od kritikovanja državne tužiteljke Pam Bondi zbog načina na koji je postupala u slučaju Džefrija Epstina, do negodovanja na račun Ilona Maska zbog raspuštanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Suzi Vajls je pokazala neobično iskren pogled na samu unutrašnjost Bijele kuće, nakon što se tokom većeg dijela Trampovog mandata držala daleko od medija.

U seriji od 11 intervjua sa autorom Krisom Viplom, koji su vođeni tokom prve godine Trampovog drugog predsjedničkog mandata, Vajls - prva žena koja obavlja funkciju šefice kabineta Bijele kuće, opisala je Trampa kao nekoga ko ima "ličnost alkoholičara" i želju za osvetom protiv zamišljenih neprijatelja. A ona je neko ko "zna da se nosi sa takvim ljudima", jer joj je otac, prema sopstvenom priznanju, bio alkoholičar.

"Navikla sam da se nosim sa komplikovanim muškarcima", sa osmjehom je rekla Suzi Vajls.

Izvor: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Nakon što je članak u "Veniti fera" izazvao pravu detonaciju u Vašingtonu, Vajls je ovu priču nazvala "neiskreno uokvirenim člankom o njoj i najboljem predsjedniku, osoblju Bijele kuće i kabinetu u istoriji", ističući da je izostavljen važan kontekst i da je selektivno citirana kako bi se stvorio negativan narativ.

Više zvaničnika Trampovog kabineta i drugih pomoćnika požurilo je da je brani, ali sama Suzi Vajls nije demantovala nikakve detalje ili citate koji se navode u tekstu.

Džej Di Vens kao teoretičar zavere, Mask "mikrodoziran"

Trampova šefica kabineta rekla je da je potpredsjednik Amerike Džej Di Vens "teoretičar zavjere već deceniju" i da je njegovo preobraženje od kritičara do MAGA baze bilo "nekako političko".

Ilon Mask je, prema njenim riječima, prekoračio ovlašćenja u Odeljenju za efikasnost vlade (DOGE). Vajls ga je nazvala "potpunim solo igračem, čudnim likom", dodajući da ju je njegovo omalovažavanje USAID "u početku zaprepastilo".

"Odlučio je da je bolji pristup da ga zatvori, otpusti sve, isključi ih, a zatim krene u obnovu. Ja to ne bih uradila", rekla je Vajls.

Kada je upitana šta misli o Masku koji je ponovo objavio tvit o "radnicima javnog sektora koji su ubili milione pod Hitlerom, Staljinom i Maom", ona je odgovorila: "Mislim da to radi kada je mikrodoziran", sugerišući da Mask koristi ketamin.

Ona je nazvala ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg "čudnim Bobijem", ali je hvalila njegov rad.

"On pomijera granice, neki bi rekli da previše. Ali ja kažem: da biste postigli nešto, morate ići daleko", rekla je.

Tramp ima "karakter alkoholičara", ali nikad ne pije alkohol

Vajls je opisala Trampa kao intenzivnu ličnost koja razmišlja u opštim potezima. Ocenila je Trampa kao osobu koja ima "karakter alkoholičara", iako ne pije. Ali tu osobinu ličnosti prepoznaje od svog oca, poznatog sportskog voditelja Peta Samerola.

"Visokofunkcionalni alkoholičari ili alkoholičari uopšte, njihove ličnosti su preuveličane kada piju. Zato sam ja pomalo stručnjak za velike ličnosti", objasnila je šefica Trampovog kabineta.

Trampov krstaški rat je trajao duže nego što je Suzi željela

Ona je na početku Trampovog drugog mandata za "Ventiti fer" rekla da je pokušala da ublaži njegovu želju za osvetom.

"Imamo labav dogovor da će se obračun završiti u prvih 90 dana", rekla je ona tada. Ali u avgustu 2025. godine, promijenila je mišljenje.

"Greška" sa Bilom Klintonom

Vajls je rekla da je Tramp širio lažne narative da je bivši predsjednik Bil Klinton često posjećivao Epstinovo ozloglašeno ostrvo. "Nema dokaza" da su se te posjete događale, kaže Vajls, koja smatra da je ovo bila Trampova greška.

Pem Bondi podbacila u slučaju Epstin

U nekim od komentara koji su izvali najviše pažnje, Vajls je rekla da je državna tužiteljka Pem Bondi "podbacila" u vođenju slučaja Džefri Epstin, odnosno trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Vajls smatra da je Bondi pokušala da zadovolji očekivanja javnosti sugerišući da Ministarstvo pravde ima listu klijenata koja čeka da bude otkrivena, samo da bi administracija kasnije rekla da ona ne postoji.

Tarife su "bolnije" nego što se očekivalo

Vajls je otkrila da je bilo internih sporova među pomoćnicima u Bijeloj kući povodom uvođenja tarifa za "Dan oslobođenja" u aprilu. Rekla je da je zamolila Vensa da kaže Trampu da "ne govori o tarifama tog dana" dok tim ne bude "potpuno saglasan".

Vajls je rekla da vjeruje da će srednji, umjereni put oko carina biti uspješan. Ali, zaključila je, "bilo je bolnije nego što sam očekivala".

Cilj u Venecueli: Svrgavanje Nikolasa Madura

Vajls je "Veniti feru" u novembru rekla da Tramp "želi da nastavi da diže brodove u vazduh dok venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro ne zaplače".

Tramp je više puta rekao da su Madurovi "dani odbrojani", dok SAD intenziviraju smrtonosne napade na brodove u Karipskom moru i istočnom Pacifiku. Američka administracija tvrdi da su mete karteli koji se bave švercom droge.

Ko je Suzi Vajls, najmoćnija žena u Americi

Suzi Vajls je politički konsultant i služila je kao kopredsjednik Trampove kampanje 2024, a prethodno je radila na njegovoj kampanji 2016. i 2020. godine, kao i na kampanji Ronalda Regana 1980.

Godinama je radila u Vašingtonu kao lobista, uključujući firme "Merkjuri" i "Balard partners" koja ima duboke veze sa Trampovim aparatom za prikupljanje sredstava, gdje su među klijentima bili "Dženeral motors" i "Total militari menadžment", kao i Udruženje dječjih bolnica.

Njeno bogato iskustvo u politici na Floridi pomoglo joj je da uspostavi odnose sa republikancima unutar i van Trampovog užeg kruga. Bivši guverner Floride Džeb Buš, koji je bio Trampov rival za republikanskog favorita za predsednika 2016, rekao je da je Vajls "sjajan izbor" za šefa kabineta Bijele kuće. Radila i na kampanji guvernera Floride Rona DeSantisa 2018, prije nego što su se razišli.

What Susie Wiles thinks about the Trump administrationpic.twitter.com/0oXOUE1qCL — Democrats (@TheDemocrats)December 16, 2025

Tokom izbora za guvernera te godine, Tramp ju je navodno poslao da pomogne Desantisovoj kampanji. U pobjedničkom govoru, Desantis je opisao Suzi Vajls kao "najbolju u tom poslu". Ona je trebalo da pomogne Trampovoj kampanji 2016, ali je veza sa njom, kako je pisao “Politiko”, prekinuta na zahtjev Desantisa kako bi on mogao da "postavi sopstvene saveznike u stranačkoj strukturi".

Vajls je rad za Desantisa opisala kao "najveću grešku" u čitavoj svojoj karijeri. Međutim, 2020. godine, Tramp ju je ipak angažovao i ona je pomogla u vođenju njegove kampanje protiv DeSantisa, koji je inicijalno bio viđen kao favorit za republikanskog kandidata za predsjedničke izbore. Na dan kad je DeSantis ispao iz trke, Vajls je pokazala da nije zaboravila na njihov razdor.

"Doviđenja", napisala mu je na mreži "Iks". Vajlsova je rođena u Nju Džerziju 1957. Ćerka je pokojnog sportskog voditelja i bivšeg igrača američkog fudbala Peta Samerola. Diplomirala je na Akademiji Svetih Anđela i Univerzitetu Merilend. Ima dvije ćerke i pripadnica je Episkopalne crkve.

BONUS VIDEO:

(Blic/Mondo)