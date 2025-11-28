Sara Bekstrom, jedna od dvoje ranjenih pripadnika Nacionalne garde koje su u srijedu upucane u blizini Bijele kuće, upravo je preminula, objavio je predsjednik Donald Tramp u četvrtak uveče.
Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom preminula je posle pucnjave u Vašingtonu.
Sara Bekstrom, jedna od dvoje ranjenih pripadnika Nacionalne garde koje su u srijedu upucane u blizini Bijele kuće, upravo je preminula, objavio je predsjednik Donald Tramp u četvrtak uveče.
„Upravo je preminula. Više nije sa nama. Gleda nas sada“, rekao je Tramp tokom svog obraćanja povodom Dana zahvalnosti.
.@POTUSannounces that U.S. Army Specialist Sarah Beckstrom of Summersville, West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked yesterday in Washington, D.C., has just passed away.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47)November 27, 2025
May God be with her family pic.twitter.com/BEbAOxmJme
"Sara Bekstrom iz Zapadne Virdžinije, jedna od pripadnika Nacionalne garde o kojima govorimo, veoma poštovana, mlada, izuzetna osoba, započela službu u junu 2023, izvanredna u svakom pogledu. Upravo je preminula“, rekao je Tramp u pozivu povodom Dana zahvalnosti upućenom pripadnicima službi.
Bekstrom (20) je bila u kritičnom stanju pošto je ranjena u grudi i glavu tokom napada u Vašingtonu.
Specijalistkinja američke vojske Sara Bekstrom i narednik američkog vazduhoplovstva Andrej Vulfi pozvani su u prijestonicu u avgustu, kada su pripadnici Nacionalne garde iz više saveznih država odgovorili na Trampovo slanje dodatnih federalnih snaga u to područje.
Ali uoči Dana zahvalnosti, dvoje pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virdžinije ranjeno je u napadu samo nekoliko blokova od Bijele kuće.Izvor: MARK SCHIEFELBEIN/AP
Nakon operacije, i Bekstrom (20) i Vulfi (24) ostali su u kritičnom stanju u četvrtak, dok savezne i lokalne vlasti, njihovi sugrađani iz Zapadne Virdžinije i njihovi najbliži pozivaju na molitve.
Sa vojnicima je u bolnicu prevezena još jedna osoba čiji identitet nije bio odmah poznat, ali se ispostavilo da je u pitanju napadač Rahmanulah Lakanval (29).
