Sara Bekstrom, jedna od dvoje ranjenih pripadnika Nacionalne garde koje su u srijedu upucane u blizini Bijele kuće, upravo je preminula, objavio je predsjednik Donald Tramp u četvrtak uveče.

Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom preminula je posle pucnjave u Vašingtonu.

„Upravo je preminula. Više nije sa nama. Gleda nas sada“, rekao je Tramp tokom svog obraćanja povodom Dana zahvalnosti.

.@POTUSannounces that U.S. Army Specialist Sarah Beckstrom of Summersville, West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked yesterday in Washington, D.C., has just passed away.



May God be with her family pic.twitter.com/BEbAOxmJme — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)November 27, 2025

"Sara Bekstrom iz Zapadne Virdžinije, jedna od pripadnika Nacionalne garde o kojima govorimo, veoma poštovana, mlada, izuzetna osoba, započela službu u junu 2023, izvanredna u svakom pogledu. Upravo je preminula“, rekao je Tramp u pozivu povodom Dana zahvalnosti upućenom pripadnicima službi.

Bekstrom (20) je bila u kritičnom stanju pošto je ranjena u grudi i glavu tokom napada u Vašingtonu.

Specijalistkinja američke vojske Sara Bekstrom i narednik američkog vazduhoplovstva Andrej Vulfi pozvani su u prijestonicu u avgustu, kada su pripadnici Nacionalne garde iz više saveznih država odgovorili na Trampovo slanje dodatnih federalnih snaga u to područje.

Ali uoči Dana zahvalnosti, dvoje pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virdžinije ranjeno je u napadu samo nekoliko blokova od Bijele kuće.

Nakon operacije, i Bekstrom (20) i Vulfi (24) ostali su u kritičnom stanju u četvrtak, dok savezne i lokalne vlasti, njihovi sugrađani iz Zapadne Virdžinije i njihovi najbliži pozivaju na molitve.

Sa vojnicima je u bolnicu prevezena još jedna osoba čiji identitet nije bio odmah poznat, ali se ispostavilo da je u pitanju napadač Rahmanulah Lakanval (29).

