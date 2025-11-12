Izraelski parlament u prvom čitanju usvojio je zakon o smrtnoj kazni za Palestince i trajni "Zakon o Al Džaziri", što izaziva zabrinutost zbog diskriminacije i gušenja slobode medija.

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Izraelski parlament Kneset u prvom je čitanju usvojio zakon kojim bi se uvela smrtna kazna za Palestince. Za smrtnu kaznu glasalo je 39 poslanika, a protiv njih 16.

Predlog zakona Sona Har-Meleha predviđa da izraelski sudovi moraju izreći smrtnu kaznu onima koji su počinili nacionalistički motivisano ubistvo građanina Izraela, a istovremeno dopušta sudijama koji služe na vojnim sudovima na Zapadnoj obali da počinioce osude na smrt prostom većinom, a ne jednoglasnom odlukom. Predlog zakona bi takođe ukinuo mogućnost da regionalni vojni komandanti ublažavaju takve kazne.

"Oni koji su ubili, silovali i oteli naše sinove i kćeri ne zaslužuju da vide svjetlost dana, a njihova kazna treba da bude smrt. Zakon o smrtnoj kazni nije samo moralan i pravedan korak, već je i ključan za bezbjednost države", rekao je ekstremistički inicijator Itamar Ben-Gvir, koalicioni partner Benjamina Netanjahua. Nakon toga je provocirao Palestince djeleći baklave poslanicima Kneseta. Deljenje baklava predstavlja ismijevanje palestinskih običaja, jer oni tradicionalno dijele to jelo na ulicama tokom slavlja.

Zakon o smrtnoj kazni primjenjivaće se na one koji ubijaju Izraelce zbog "rasizma" i "s ciljem nanošenja štete Državi Izrael i oživljavanja jevrejskog naroda na njegovoj zemlji", što je izazvalo kritike da bi se odnosio isključivo na Arape koji ubijaju Jevreje, ali ne i na jevrejske teroriste, na primjer, naseljenike na Zapadnoj obali koji često bez povoda ubijaju tamošnje autohtone Palestince.

Krajem prošlog mjeseca Ben-Gvir je, nakon oslobađanja poslednjih preostalih živih talaca, postavio Netanjahuu ultimatum: zakon mora proći prvo čitanje ili će njegova partija Otzma Jehudit napustiti vladajuću koaliciju. Netanjahu je potom podržao predlog zakona, jer bi se u suprotnom suočio sa prevremenim izborima.

Upornost ultradesničara Ben-Gvira

Ben-Gvir odavno zagovara smrtnu kaznu za Palestince. Još u februaru 2023. godine, punih sedam mjeseci prije napada Hamasa, Odbor za zakonodavstvo izraelskog Kneseta odobrio je zakon kojim se u Izraelu legalizovala smrtna kazna za (uglavnom) Palestince, uz zajedničku izjavu Netanjahua i Ben-Gvira da "sudovi mogu izreći smrtnu kaznu onima koji su počinili nacionalistički motivisano ubistvo protiv državljana Izraela".

Uvođenju smrtne kazne usprotivila se državna tužiteljka Gali Baharav-Miara, koja je tvrdila da smrtna kazna nije sredstvo odvraćanja, što su, kako je rekla, potvrdili i predstavnici bezbjednosne službe Šin Bet. Tada je donošenje zakona ipak bilo odloženo.

Kneset je sada prihvatio i predlog Likudovog poslanika Ariela Kalnera da se tzv. "Zakon o Al Džaziri", koji dopušta zatvaranje stranih medija u Izraelu pod određenim uslovima, pretvori u trajni zakon. Ako bude usvojen, privremeno ovlašćenje vlade da zatvori strane medije tokom vanrednih situacija postalo bi trajno, što bi joj omogućilo da tu meru primeni u bilo kom trenutku, bez obzira na bezbjednosnu situaciju.

"Zakon o Al Džaziri", udar i na nezavisne izraelske medije

Meta ovog zakona nisu isključivo Al Džazira i strani mediji, već i nezavisni izraelski mediji. Stručnjakinja za medije Tehila Švarc Alčuler izjavila je da bi ovaj predlog mogao ozbiljno da našteti nezavisnom novinarstvu. Kritičari zakona, uključujući državnu tužiteljku Gali Baharav-Miaru i medijske nadzorne organizacije, upozorili su da on izaziva "stvarnu zabrinutost zbog ozbiljne štete po slobodu izražavanja i slobodu štampe", jer koncentriše moć u rukama ministra komunikacija i vlade koji su medije više puta nazvali "neprijateljima države" i optužili ih da su odgovorni za događaje od 7. oktobra.