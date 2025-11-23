Kako se navodi, Tabatabaj je de fakto šef osoblja Hezbolaha i smatra se drugim najvažnijim liderom u toj grupi, posle generalnog sekretara Naima Kasema.

Izvor: Rahim Rhéa / UPI / Profimedia

Meta izraelskog današnjeg vazdušnog napada na južna predgrađa glavnog grada Libije, Bejruta, bio je visoki lider libanske militantne grupe Hezbolah Hajtam Ali Tabatabaj, rekli su izraelski zvaničnici za Tajms of Izrael.

Izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na istaknutog člana Hezbolaha u Bejrutu, navodeći da će kasnije objaviti detalje.