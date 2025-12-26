Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da planira da se u nedjelju na Floridi sastane sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, u okviru intenzivnih napora da se postigne mirovni sporazum.

Izvor: DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da planira da se u nedjelju na Floridi sastane sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, u okviru napora da se postigne mirovni sporazum kojim bi se okončao gotovo četvorogodišnji rat Rusije protiv Ukrajine.

Govoreći novinarima u petak, Zelenski je upozorio da ne može da kaže da li će sastanak dovesti do čvrstog dogovora, ali je rekao da će obje strane nastojati da "finalizuju što je više moguće".

Ranije u petak, ukrajinski lider je zauzeo optimističniji ton, napisavši na mreži X da "mnogo toga može biti odlučeno prije Nove godine".

Zelenski je novinarima rekao da je mirovni plan od 20 tačaka, koji su razradili ukrajinski i američki zvaničnici, "90 odsto spreman" i da planira da sa Donaldom Trampom razgovara o tome kako bi saveznici Ukrajine mogli da garantuju njenu bezbjednost u budućnosti.

Iz Bijele kuće nije bilo neposredne potvrde o predstojećem sastanku. Najava Zelenskog dolazi nakon što je ponudio kompromis o nekim od najosjetljivijih pitanja koja su do sada kočila mirovni proces između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Ipak, nije jasno da li će ustupci Zelenskog zadovoljiti Kremlj.