U izvještaju o izvršenju budžeta za januar se navodi da su prihodi budžeta u januaru iznosili su 162,6 miliona eura ili 1,9 odsto procijenjenog BDP-a i veći su u odnosu na januar prošle godine 5,9 miliona eura ili 3,8 odsto.

Crna Gora je u januaru ostvarila deficit budžeta u iznosu od 33,2 miliona eura, što je na nivou od 0,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

“Blagi rast u iznosu od 200 hiljada eura ili 0,1 odsto zabilježen je i u odnosu na plan prihoda budžeta za januar”, navodi se u podacima Ministarstva.

Puni potencijal budžetskih prihoda trenutno nije ostvaren imajući u vidu da Poreska uprava sprovodi implementaciju IRMS sistema, što predstavlja složen proces institucionalne i tehnološke transformacije. U tom kontekstu, a kako bi se istovremeno izašlo privredi u susret i dao adekvatan period za prelazak na novi sistem, došlo je do pomjeranja rokova za predaju poreskih prijava, što se kratkoročno odrazilo i na dinamiku budžetskih priliva, prenosi RTCG.



“Važno je naglasiti da implementacija IRMS-a znači uspostavljanje sistema koji je efikasniji, brži i transparentniji”, rekli su iz Ministarstva.

Porez na dohodak pojedinaca nastavlja rast na početku godine i ostvaren je u iznosu od 3,1 milion eura, što je 100 hiljada eura ili 3,8 odsto veće u odnosu na januar prošle godine.

Istovremeno, porez na dodatu vrijednost ostvaren je u iznosu od 103,6 miliona eura, što predstavlja rast u odnosu na januar prošle godine i to sedam miliona eura ili 7,2 odsto.

Prihodi budžeta po osnovu akciza su ostvareni u iznosu od 25,9 miliona eura, što je 2,2 miliona eura ili 9,3 odsto veće u odnosu na januar prošle godine.

Posmatrano po strukturi akciza, najveći rast bilježe akcize na mineralna ulja i njihove derivate, koje su ostvarene u iznosu od 14,9 miliona eura, što je 1,5 miliona eura ili 11,5 odsto više u odnosu na januar prošle godine.

Akcize na duvan i duvanske proizvode ostvarene su u iznosu od 8,3 miliona eura, što je 700 hiljada eura ili 8,6 odsto veće u odnosu na prethodnu godine, piše RTCG.

Sa druge strane, porez na dobit pravnih lica ostvaren je u iznosu od 2,1 milion eura, što je 2,7 miliona eura ili 56,4 odsto manje u odnosu na januar prošle godine.

Doprinosi su ostvareni u iznosu od 15 miliona eura što je 1,6 miliona eura ili 9,5 odsto manje posmatrano u odnosu na januar prošle godine.

Izdaci budžeta u januaru iznosili su 195,9 miliona eura ili 2,3 odsto procijenjenog BDP-a što predstavlja manje ostvarenje u odnosu na plan za 80,2 miliona eura ili 29 odsto i odraz je dinamike pristizanja obaveza u ovom periodu.

“U odnosu na isti mjesec prethodne godine izdaci su veći 41,5 miliona eura ili 26,9 odsto, s obzirom na to da su se u januaru prošle godine potrošačkim jedinicama odobravala sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u 2024. godini. Zaključno sa 31. decembrom, Skupština nije usvojila Zakon o budžetu Crne Gore za prošlu godinu, odnosno imali smo privremeno finansiranje”, objasnili su iz Ministarstva.

Tekući izdaci u posmatranom mjesecu ostvareni su u iznosu od 70,8 miliona eura, što predstavlja manje ostvarenje u odnosu na plan 32 miliona eura ili 31,1 odsto.

“Manje ostvarenje zabilježeno je na svim pozicijama tekućih izdataka, dominantno na pozicijima rashoda za tekuće održavanje, rashoda za materijal, kao i ostalih izdataka. Razlika u ostvarenju u odnosu na plan za 2,2 miliona eura ili 3,7 odsto zabilježena je i kod bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca koji su ostvareni u iznosu od 59,1 milion eura što predstavlja 96,3 odsto plana”, navodi se u saopštenju.

Transferi za socijalnu zaštitu ostvareni su u iznosu od 88,5 miliona eura što predstavlja 91,1 odsto plana. U odnosu na isti mjesec prethodne godine ostvarenje je veće 6,3 miliona eura ili 7,7 odsto. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru za januar iznosili su 15,9 miliona eura i odstupaju od plana za 25,2 miliona eura ili 61,4 odsto.

“Kapitalni izdaci u januaru ostvareni su u iznosu od 18,6 miliona eura. U odnosu na isti mjesec prethodne godine izvršenje kapitalnih izdataka veće je 18,5 miliona eura”, rekli su iz Ministarstva.

Najznačajnije izdvajanje u okviru te kategorije izdataka odnosi se na kapitalni budžet u iznosu od 5,1 milion eura, dok se preostali iznos odnosi na kapitalne izdatke u okviru tekućeg i budžeta fondova.