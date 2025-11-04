Ukrajinski dronovi napali su rafinerije i energetska postrojenja duboko u Rusiji, izazvavši požare i masovne nestanke struje u više regiona.

Izvor: X/@BohuslavskaKate/Printscreen

Tokom noći ukrajinski dronovi napali su niz industrijskih i energetskih postrojenja duboko na ruskoj teritoriji, izazvavši požare u rafinerijama i petrohemijskim fabrikama, kao i masovne nestanke struje u nekoliko regiona, saopštili su ruski zvaničnici. Napadi su se dogodili stotinama kilometara od ukrajinske granice, a na meti su bili ključni infrastrukturni objekti, piše Kyiv Post.

Požari na trafostanicama i hiljade ljudi bez struje

U Volgogradskoj oblasti, nakon napada dronom, izbio je požar na trafostanici Frolovskaja. Guverner Andrej Bočarov potvrdio je da su požar izazvale krhotine oborenog drona. Djelovi grada Frolova i susjednih okruga ostali su bez struje, a širom regiona proglašena je uzbuna zbog opasnosti od novih napada. Slična situacija dogodila se i u Kurskoj oblasti, gdje je više od 16.000 potrošača u okruzima Rilski, Gluškov i Korenovski ostalo bez električne energije. Lokalni guverner Aleksandar Hinštejn napad na trafostanicu opisao je kao „neprijateljski udar“. Požar je zahvatio i drugu trafostanicu u selu Belaja, zbog čega je sedam naselja ostalo u mraku.

Napad na petrokemijsku industriju

Daleko na istoku, u Baškortostanu, dva drona napala su u utorak rano ujutro petrokemijsku fabriku Sterlitamak. Guverner Radij Habirov izjavio je da su bespilotne letjelice oborene, ali su njihove krhotine izazvale štetu i djelimično urušavanje postrojenja za prečišćavanje vode. Prema dostupnim informacijama, žrtava nije bilo. Ova fabrika, dio hemijskog holdinga *Roskhim*, proizvodi materijale ključne za naftnu, prehrambenu, medicinsku i plastičnu industriju.

Gori jedna od najvećih ruskih rafinerija

U Nižnjenovgorodskoj oblasti napad dronom izazvao je požar u industrijskoj zoni grada Kstovo, gdje se nalaze ogromna rafinerija Lukoil–Nižegorodnaftoorgsintez (NORSI) i petrokemijska fabrika SIBUR–Kstovo.

Lokalni mediji izvijestili su o požarima u NORSI-ju, jednoj od najvećih ruskih rafinerija s godišnjim kapacitetom od 17 miliona tona, koja je ujedno i ključni dobavljač za šire područje Moskve. Ista rafinerija bila je meta napada i 16. oktobra.

Reakcija Rusije: oboreno 85 dronova, aerodromi zatvoreni

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana presrela ukupno 85 dronova u osam regiona: Voronješkoj, Nižnjenovgorodskoj, Belgorodskoj, Kurskoj, Volgogradskoj, Lipeckoj, Baškortostanu i Saratovskoj oblasti.

Zbog napada, aerodromi u Volgogradu, Kazanju, Nižnjekamsku, Nižnjem Novgorodu, Penzi, Samari, Saratovu, Tambovu i Ufi privremeno su obustavili sve dolaske i odlaske. Ukrajinski zvaničnici još se nisu oglasili povodom ovih napada.