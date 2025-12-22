Ruski vojnici snimljeni su kako na konjima pokušavaju juriš na ukrajinske položaje, ali su odmah neutralisani dronovima.

Izvor: Facebook/92ndSAB/Printscreen

Ruski vojnici snimljeni su kako na konjima pokušavaju da izvedu juriš na ukrajinske položaje. Snimak neuspjelog napada objavili su pripadnici ukrajinskih oružanih snaga.

Pripadnici 5. jurišnog bataljona iz 92. zasebne jurišne brigade uočili su grupu ruskih vojnika koji su se kretali na konjima prema njihovim položajima.

"Ruski okupatori gube opremu tako brzo da su primorani da se kreću na konjima. Ali ni to im ne pomaže - operateri dronova 5. jurišnog bataljona 92. zasebne jurišne brigade neutralizuju neprijatelja čim ugledaju metu", navodi se u saopštenju.

Pošto su ukrajinski položaji bili zaštićeni bespilotnim letjelicama, jahači su poginuli.

"Mislio sam da je šala"

Ukrajinski komentatori smatraju da je ovaj potez dokaz da ruskoj vojsci ponestaje rešenja.

"Konjica napada naše položaje. Ovo je ludo! Mislio sam da je šala i još jedna runda AI eksperimenata, ali ne - u zatvorenoj grupi pilota već raspravljaju i potvrđuju takve činjenice. Žao mi je konja. Definitivno", napisao je pripadnik Oružanih snaga Ukrajine i građanski aktivista Mikola Voroshnov, prenosi Index.

Ovo nije prvi put da ruske snage pribjegavaju korišćenju životinja. Ranije je zabilježeno da su se zbog nedostatka opreme ruske kopnene snage koristile magarcima za transport i logistiku.