Sjeverna Koreja izvela je novo lansiranje rakete u blizini istočne obale, dok je lider Kim Džong Un istovremeno obišao gradilište nuklearne podmornice sposobne za nošenje projektila.

Lansiranje rakete u srijedu blizu istočne obale imalo je za cilj procenu strateške tehnologije te zemlje s nuklearnim oružjem radi razvoja novog tipa rakete za velike visine, a prema državnoj novinskoj agenciji KCNA, raketa je uništila vazdušne ciljeve na udaljenosti od 200 kilometara.

Združeni načelnici štabova Južne Koreje potvrdili su da se raketna proba dogodila u 17 časova po lokalnom vremenu, javila je novinska agencija Jonhap. Južnokorejska vojska je bila upoznata sa pripremama za lansiranje i bila je spremna, saopštila je agencija Jonhap, pozivajući se na zvaničnika združenog načelnika štabova.

Kim Džong Un je takođe obišao gradilište na drugoj lokaciji gdje se gradi nuklearna podmornica od 8.700 tona sposobna za lansiranje raketa zemlja-vazduh, javila je KCNA, bez navođenja lokacije ili datuma svoje posjete.

Projekat podmornice je dio napora vladajuće stranke da modernizuje sjevernokorejsku mornaricu, što je jedna od pet ključnih politika koje stranka sprovodi kako bi ojačala vojne kapacitete zemlje, navodi KCNA.

Fotografija agencije KCNA prikazuje Kima na gradilištu podmornice zajedno sa njegovom ćerkom Džu Ae. Okružen drugim zvaničnicima, Kim se osmjehuje dok tinejdžerka, koju neki analitičari smatraju favoritkinjom za njegovu naslednicu, stoji pored njega u zatvorenom objektu u kojem se nalazi crveni brod.

Kim je rekao da Sjeverna Koreja gradi više jurišnih razarača i nuklearnih podmornica i radi na ubrzanju njihove izgradnje kako bi brodovi mogli biti opremljeni različitim vrstama oružja, navodi KCNA.

Dizajn trupa podmornice sugeriše da je opremljena nuklearnim reaktorom i da je plovilo skoro spremno za isplovljavanje, napisao je u izvještaju u četvrtak Hong Min, viši istraživač u Korejskom institutu za nacionalno ujedinjenje sa sedištem u Seulu.

Kim je rekao da su sveobuhvatni razvoj nuklearnih kapaciteta i modernizacija mornarice neophodni i neizbježni jer "sadašnji svijet nikako nije miran".

Rekao je da će plan Južne Koreje da razvije podmornicu na nuklearni pogon, dogovoren s Vašingtonom, dodatno podstaći napetosti na Korejskom poluostrvu i predstavlja sigurnosni rizik koji zahtijeva da Sjeverna Koreja preduzme mjere.

Sjevernokorejski državni mediji takođe su kritikovali nedavno uplovljavanje američke nuklearne podmornice u južnokorejsku luku, nazivajući to "činom eskalacije vojnih tenzija" na Korejskom poluostrvu i u regionu.

Južnokorejska mornarica je saopštila da je nuklearna podmornica Grinvil stigla u utorak u luku Busan radi odmora posade i utovara zaliha. Sjeverna Koreja je ove nedelje saopštila da Japan pokazuje namjeru da posjeduje nuklearno oružje, ohrabrena potezima Južne Koreje da razvije nuklearnu podmornicu.