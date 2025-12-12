Ri Sol Džu, supruga sjevernokorejskog lidera Kima Džong Una, rijetko se pojavljuje u javnosti i o njoj se vrlo malo zna. Njena prošlost, datum rođenja i privatni život ostaju strogo čuvana tajna, a informacije koje dospijevaju u medije uglavnom dolaze iz stranih izvora.

Izvor: Profimedia/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Sve što ima veze sa Severnom Korejom "može da bude, a i ne mora da znači". I datum rođenja "Velikog vođe" dugo je bila strogo povjerljiva informacija, pa nije ni čudo što malo ko vjeruje da ima samo 41 godinu. Jedino što je izvjesno su vječite prijetnje oružjem za masovno uništenje.

Ipak, Kim Džong Un nije tako krut kao njegovi prethodnici, pa je javnost imala prilike da vidi kako izgleda njegova tajanstvena supruga. Njegovo ime prvi put se u javnim glasilima pojavilo septembra 2010. godine, da bi samo 14 mjeseci kasnije Kim Džong Un postao lider Severne Koreje i titulu "Velikog vođe" preuzeo od svog oca Kim Džong Ila, koji je iznenada preminuo.

Izvor: Pang Xinglei / Xinhua News / Profimedia

Čudna frizura, stalne prijetnje nuklearnim oružjem i sklonost ka "čišćenju" protivnika - zvaničnika, generala, moguće i nekih članova porodice, napravili su od njega predmet sprdnje u svjetskim medijima.

Vjeruje se da mu je majka bila omiljena supruga Kim Džong Ila. Sina je zvala "zvijezdom Danicom" i u njemu je vidjela budućeg lidera. Doduše, nije bilo planirano da on naslijedi oca, to mjesto trebalo je da zauzme neki od Ilove braće. Kako su njih dvojica netragom nestali, Kim Džong Un je sebe proglasio "velikim nasljednikom" i evo, već više od 13 godina vedri i oblači.

Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Od drugarice do poštovane prve dame

S obzirom na to da je i pravi datum njegovog rođenja bio nepoznat (zvanično se navodi 1984. godina), malo ko se u toj zemlji usudio da čeprka po privatnom životu kontroverznog severnokorejskog lidera. Najblaže rečeno, rizikovao je da ga pojede mrak.

Međutim, 2012. pojavili su se snimci na kojima se vidjela mlada žena s kojom se pojavljivao na svečanostima, pa su već u julu iste godine svjetski mediji objavili da je Kim oženjen "drugaricom" Ri Sol Džu.

U aprilu 2018. javnost je obaviještena da ona više nije "drugarica", već "poštovana prva dama", što je počasna titula koja se koristi od 1974. godine, a nose je "omiljene supruge velikih vođa".

Izvor: KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia

Budući da su informacije o Ri Sol Džu iz sjevernokorejskih medija vrlo šture, one koje stoje na "Vikipediji" potiču iz stranih izvora. Navedene su dvije godine njenog rođenja: 1985. i 1989. Svijet je ugledala u Čongđinu, na krajnjem sjeveru zemlje. Potiče iz ugledne porodice: njena majka je šef ginekološkog odjeljenja, a otac profesor. Srednju školu završila je u glavnom gradu Pjongjangu, a studirala pjevanje u Kini.

Neki listovi su svojevremeno pisali da je nastupala sa "Unhasu orkestrom", čak i u inostranstvu, ali i da je bila čirlidersica. Zbog toga su vlasti Sjeverne Koreje učinile sve kako bi "oprale" njenu biografiju, to jest muzičku prošlost. Navodno, konfiskovani su svi audio i video zapisi na kojima se pojavljuje. Za Kim Džong Una udala se 2009, a tri godine kasnije stekla diplomu na univerzitetu "Kim Il Sung" i postala doktor nauka.

Izvor: Profimedia/AFP/KCNA VIA KNS/STR

A djeca? Jedno potvrđeno, dvoje nepotvrđenih. Prema nekim izvorima, Ri Sol Džu rodila je sina 2010. godine, a 2012. ili 2013. (bukvalno sve je "da, možda, ne") na svijet je donijela djevojčicu po imenu Kim Džu Ae. Nju prvi put nisu pomenuli roditelji, već jedan "uljez", legendarni košarkaš Denis Rodman. NBA star je boravio u posjeti Sjevernoj Koreji, i kasnije za "Gardijan" otkrio da par ima ćerku.

"Kim Džong ima lijepu porodicu i dobar je otac", dodao je Rodman.

Pominje se i treće dijete, koje je, prema nekim izvorima, na svijet došlo u februaru 2017. Pol je nepoznat. Ako uopšte postoji. U svakom slučaju, mala Kim Džu Ae prvi put se u javnosti pojavila 2022, kada je ocu pravila društvo tokom lansiranja rakete u Pjongjangu.

Izvor: Profimedia/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Ri Sol Džu izazvala je mnogo pažnje 2012. godine, kada se sa suprugom pojavila na gala koncertu u elegantnom stajlingu koji su tamošnji mediji uporedili sa "najboljim Šanel kreacijama", što se poprilično kosi sa tradicijom koje se drže strogo i jednolično odjevene žene u Sjevernoj Koreji.

Da je Kim Džong Un malo "olabavio lance" i kodekse koje su uspostavili njegov otac i djed dokaz su i putovanja sa suprugom. Doduše, ne mogu mnogo daleko da putuju... Ali, Ri Sol Džu mu je pravila društvo u Kini 2018, kada se sastao sa predsjednikom Si Đinpingom. Iste godine postala je prva prva dama Sjeverne Koreje koja se sastala sa svojom koleginicom iz Južne Koreje. Sretala se i sa američkim diplomatama, kako bi pomogla u popuštanju tenzija.

Izvor: Profimedia/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Bilo je, međutim, i razdoblja kada je javnost nije viđala i po godinu, dvije. Tada se nagađalo da ju je suprug uklonio, a zapravo joj je zabranjivao izlaske jer to smatra "treningom discipline".