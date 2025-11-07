Sjeverna Koreja danas je lansirala balističku raketu koja je pala u blizini japanske ekskluzivne ekonomske zone, što je izazvalo hitnu reakciju Tokija i Seula.

Izvor: PICTORIAL PRESS LTD / ALAMY / ALAMY / PROFIMEDIA

Sjeverna Koreja je danas lansirala balističku raketu koja je pala u blizini ekskluzivne ekonomske zone Japana, rekla je japanska premijerka Sanae Takaiči. Kako se navodi, do sada nije prijavljena šteta na avionima ili brodovima, prenosi Kjodo.

U Tokiju, Takaiči je rekla da je naložila nadležnim vladinim agencijama da brzo dostave potrebne informacije javnosti i osiguraju bezbjednost širom zemlje.

U međuvremenu, južnokorejska vojska je saopštila da je otkrila neidentifikovanu balističku raketu lansiranu ka Japanskom moru iz oblasti Tegvan u sjevernokorejskoj provinciji Severni Pjongan oko 12.35 časova po lokalnom vremenu.

Jonhap podsjeća da se lansiranje dogodilo samo dan nakon što je Pjongjang osudio najnovije američke sankcije protiv osam severnokorejskih pojedinaca i dva entiteta zbog pranja novca povezanog sa sajber kriminalom.