Sjeverna Koreja demonstrirala je svoju najmoćniju nuklearnu raketu na paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, šaljući snažnu poruku o vojnoj i geopolitičkoj saradnji usred sve napetijih odnosa u regionu.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Sjeverna Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, izvijestili su danas državni mediji u Pjongjangu.

Događaj kojim se obilježava 80 godina vladavine Radničke partije dešava se u trenutku kada je vođa Kim Džong Un obezbijedio ključnu podršku Rusije nakon što je poslao hiljade sjevernokorejskih vojnika da se bore uz ruske snage. Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Savjeta bezbijednosti i blizak saveznik predsjednika Vladimira Putina, prisustvovao je paradi u petak zajedno s kineskim premijerom Li Ćiangom i vijetnamskim liderom To Lamom. Svi su sjedjeli blizu Kima, prema slikama koje je objavila zvanična Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Predstavljena nova nuklearna oružja

Na paradi su predstavljena neka od najnaprednijih oružja zemlje, uključujući novu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) Hwasong-20, koju je KCNA opisala kao svoj "najmoćniji nuklearni strateški sistem naoružanja".

Hiljade ljudi u šarenoj tradicionalnoj odjeći ispunile su ulice sjevernokorejske prijestonice na kasnonoćnom događaju, pokazale su fotografije, mahali su nacionalnim zastavama uz klicanje dok je oružje tutnjalo glavnim ulicama. Na paradi su predstavljene strateške krstareće rakete dugog dometa, lansirna vozila za dronove, kao i rakete zemlja-vazduh i zemlja-zemlja, dodala je KCNA.

Kim veliča vojne uspjehe

"Nepobjediva" vojska zemlje "uvijek je udvostručavala snagu naporima naše partije da prevaziđe poteškoće i unaprijedi svijetlu budućnost", rekao je Kim u govoru.

Očigledno je aludirao na sjevernokorejske trupe koje se bore uz ruske snage u ratu protiv Ukrajine.

"Herojski borbeni duh koji su pokazale i pobjeda koju su postigle naše revolucionarne oružane snage na stranim ratištima za međunarodnu pravdu... pokazali su ideološko i duhovno savršenstvo", rekao je, prema KCNA-i.

Oko 600 sjevernokorejskih vojnika je ubijeno, a hiljade su ranjene boreći se za Rusiju, rekao je Seul.

Geopolitičke promjene u regionu

Parada pokazuje "neiscrpan potencijal odbrambene tehnologije izolovane zemlje s nuklearnim oružjem i njen zapanjujući tempo razvoja koji svijet više ne može da ignoriše", navela je KCNA.

Proslava u Pjongjangu odvija se nakon što je Seul izjavio da se "ne može isključiti" sastanak između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država na marginama ovogodišnjeg APEC samita u Južnoj Koreji.

Američki predsjednik Tramp sastao se s Kimom tri puta tokom svog prvog mandata i jednom rekao da su se njih dvojica "zaljubila", ali na kraju nije uspio da obezbijedi trajan sporazum o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Od tada se Pjongjang više puta proglasio "nepovratnom" nuklearnom državom.

Prošlog mjeseca, Kim se pojavio uz kineskog predsjednika Sija Đinpinga i Putina na raskošnoj vojnoj paradi u Pekingu.

U zajedničkoj izjavi Moskve i Pjongjanga koju je KCNA objavila ranije ove nedelje, ruska vladajuća stranka navela je da je "izrazila čvrstu podršku mjerama koje je preduzela" Sjeverna Koreja "kako bi ojačala odbrambene sposobnosti zemlje".

Seong-Hjon Li, gostujući naučnik na Azijskom centru Univerziteta Harvard, rekao je za AFP:

"Ključno je ne posmatrati ovu paradu kao izolovan događaj, već kao vrhunac namjerne, strukturne promjene u regionalnoj geopolitici."

"Ona služi kao oštro upozorenje da će ojačani savez Seula sa Vašingtonom naići na konsolidovani i moćni trilateralni blok na svom pragu", rekao je.





