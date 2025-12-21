Makron je ranije istakao da je u interesu Evrope i Ukrajine da se ponovo uspostavi kontakt sa Putinom kako bi se pronašao okvir za mirovne pregovore.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je spremnost da razgovara sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom o okončanju rata u Ukrajini i smirivanju tenzija između EU/NATO i Rusije, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ukoliko postoji obostrana politička volja, ovo se može ocijeniti pozitivno“, rekao je Peskov za RIA Novosti.

Makron je ranije istakao da je u interesu Evrope i Ukrajine da se ponovo uspostavi kontakt sa Putinom kako bi se pronašao okvir za mirovne pregovore. Francusko predsjedništvo je pozdravilo Putinovu spremnost i najavilo da će se narednih dana odlučiti o modalitetima dijaloga, uz potpunu transparentnost prema Ukrajini i evropskim partnerima.

Evropska unija je prošle nedjelje odobrila kredit Ukrajini od 90 milijardi eura, ali lideri nisu postigli dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine kao izvora sredstava. Makron smatra da direktni razgovori Evrope s Moskvom mogu ubrzati mirovne pregovore, umjesto da ih vode SAD preko posrednika.

Ukrajina i međunarodni partneri već pregovaraju o mirovnom rješenju, a pregovori su prošle nedjelje nastavili u Berlinu i Majamiju. Ruski pregovarač Kiril Dmitrijev ocijenio je prvi krug razgovora konstruktivnim.

Jelisejska palata naglašava da je cilj razgovora postizanje „čvrstog i trajnog mira“ za ukrajinski narod, nakon gotovo četiri godine sukoba koji je, prema EU, ozbiljno zakočio svaki dijalog sa Moskvom.