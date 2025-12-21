U pregovorima su učestvovali specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, te američki tim predvođen Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom bivšeg predsjednika Donalda Trampa.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

U Majamiju je u subotu održana nova runda pregovora između američke i ruske delegacije o okončanju rata u Ukrajini, ali bez vidljivog pomaka ka rješenju sukoba.

Američki i ruski zvaničnici su, nakon celodnevnih razgovora iza zatvorenih vrata, završili pregovore bez konačnih zaključaka. Prema izvorima upućenim u događaje, američka strana je Rusiji dostavila listu dodatnih pitanja i očekivanja, stavljajući do znanja da je sljedeći potez na Moskvi. Razgovori se nastavljaju u nedjelju, a očekuje se i zvanično saopštenje SAD.

U pregovorima su učestvovali specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, te američki tim predvođen Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom bivšeg predsjednika Donalda Trampa. Novinarima nije bio dozvoljen pristup, a zvaničnici nisu odmah pružili detalje o sadržaju razgovora.

Prema nezvaničnim informacijama, ključni nesporazumi ostaju: Moskva insistira na teritorijalnim zahtjevima, dok Kijev traži čvrste bezbjednosne garancije uz podršku SAD. "Postoji usklađenost između Vašingtona i Kijeva kakva ranije nije postojala, ali Moskva se još nije pomjerila", naveo je jedan zapadni zvaničnik.

Pregovori su se održavali u neobičnom formatu. Ukrajinski pregovarači su držani odvojeno od ruske delegacije i do sada nisu uključeni u direktne trilateralne razgovore. Državni sekretar Marko Rubio naglasio je da "nema mirovnog sporazuma bez saglasnosti Ukrajine" i najavio mogućnost svog uključivanja u buduće razgovore.

Kiril Dmitrijev je nakon sastanka izjavio za TASS da su "rasprave bile konstruktivne", ističući da su pregovori na radnom nivou i da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke.

Zvaničnici upozoravaju da se trenutni tok pregovora ne treba tumačiti kao ćorsokak, te da će dalji razvoj zavisiti od toga da li će Rusija ponuditi nove inicijative ili će se vratiti sa istim stavovima.