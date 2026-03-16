Za rješavanje stambenog pitanja na Veljem brdu prijavilo se 13.836 građana, od čega za stanove do 100 kvadrata 6.378, a stambene objekte od 60 metara kvadratnih 7.458 lica.

Početak izgradnje prvih stambenih objekata na Veljem brdu u Podgorici očekuje se u drugoj polovini godine, a tačan datum prvih useljenja biće determinisan dinamikom izgradnje, kazali su odgovarajući na pitanja Dana iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, piše Dan.

- Za stanove na Veljem brdu iz Podgorice, Danilovgrada i Kolašina stiglo je 6.504 prijave, Berana, Rožaja, Plava i Andrijevice 1.434, Bijelog Polja i Mojkovca 1.332, Nikšića, Plužina i Šavnika 1. 262, Pljevalja i Žabljaka 863, Cetinja 805, Budve, Kotora i Tivta 382, Bara i Ulcinja 377, Herceg Novog 45, dok se za 832 prijave ne zna odakle su poslate, kazali su Danu iz resora kojim rukovodi Slaven Radunović.

U trci za stanove na Veljem brdu skoro 14.000 građana, u prednosti mladi bračni parovi i podstanari

Kažu i da je Pravilnik o kriterijumima i postupku dodjele stanova pripremljen u formi nacrta.

- Kao prioritetne grupe aplikanata, pravilnik će prepoznati podstanare i mlade bračne parove. Kategorija mladih bračnih parova nalazi se u samoj osnovi koncepta projekta "Velje brdo", a njen značaj za dugoročnu održivost projekta je višestruk. Veće učešće ovih grupa u ukupnoj strukturi korisnika doprinijeće bržem razvoju pratećih sadržaja (objekata mješovite namjene, centralnih djelatnosti, obrazovnih, zdravstvenih i sportskih sadržaja), što predstavlja ključni preduslov za funkcionalnost i održivost projekta. Pored toga, Pravilnikom će biti predviđeno opredjeljivanje određenog broja stanova za posebne kategorije stanovništva u stanju socijalne potrebe, u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, kažu u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Spajić obećao useljenje sredinom godine

Premijer Milojko Spajić najavio je prije dvije godine da će prvi stanovi u okviru projekta Velje Brdo biti useljivi sredinom 2026. godine, s ciljem izgradnje preko 20.000 stanova. Tada je rekao da projekat predviđa povoljne uslove za građane, sa cijenom kvadrata od oko 1.000 eura i kamatnom stopom od 1,2 odsto. Spajić je tada obećao izgradnju preko 20.000 stanova, a da se projekat realizuje kako bi se građanima omogućilo rješavanje stambenog pitanja pod pristupačnim uslovima, prenosi Dan.

sim navedenih kategorija, članovi Koordinacionog tijela stava su da u prioritetne grupe treba uvrstiti i aplikante koji su iskazali interesovanje u prvoj fazi prijavljivanja za ovaj projekat putem onlajn platforme, čime su pokazali određeni stepen povjerenja u projekat.

- Shodno navedenom, putem zvaničnog saopštenja će se vremenski ograničiti mogućnost iskazivanja interesovanja u prvoj fazi, čime će biti obezbijeđena transparentnost procesa rangiranja i prioretizacije aplikanata. Pravilnikom će takođe biti jasno definisani i eliminacioni kriterijumi u smislu državljanstva, stalnog prebivališta u Crnoj Gori, kreditnog boniteta aplikanata i maksimalne visine prihoda na nivou domaćinstva. U odnosu na prethodne, Pravilnike iz domena socijalnog stanovanja u Crnoj Gori, eliminacioni kriterijumi predmetnog Pravilnika razlikuju se u pogledu toga što neće isključivati crnogorske državljane koji posjeduju nekretnine, već će ih sistem rangiranja prepoznati kao grupe sa manjim prioritetom, navode u Ministarstvu.

Poručuju da će konačan sadržaj Pravilnika biti poznat javnosti nakon njegovog usvajanja.

- Usvajanje Pravilnika i objavljivanje Javnog poziva za dodjelu stanova se može očekivati u prvoj polovini tekuće godine, zaključuju u resoru Radunovića.

Stanova na Veljem brdu ni na vidiku, za radove 10 miliona

Ministarka javnih radova Majda Adžović saopštila je nedavno da je projekat Velje brdo ogromnih gabarita, te da iziskuje vrijeme, ali i da će prva zgrada biti započeta tokom godine.

- U ovom trenutku paralelno su u toku četiri procesa na nivou Ministarstva javnih radova, kao i u saradnji sa resorom prostornog planiranja, gdje je u toku urbanističko-arhitektonski konkurs za prvi blok koji će obuhvatiti prvi set zgrada u okviru Veljeg brda. Za realizaciju ovako ogromnog projekta potrebno primarno dovesti infrastrukturu. Uskoro možemo da očekujemo početak radova što se tiče same saobraćajnice, odnosno ovog dijela infrastrukture. Do 31. marta je rok za dostavljanje rješenja u odnosu na urbanističko-arhitektonski konkurs koji je Ministarstvo prostornog planiranja raspisalo. Neka dinamika koja je dogovorena na koordinacionom tijelu koje prati realizaciju projekta Velje brdo jeste da se komisiji, koja je zaista, sa aspekta same sadržine i članova koji je čine, a koja će ocjenjivati ova rješenja, gdje imate i eksperte iz Hrvatske i Srbije, ali naravno i domaće eksperte, tokom aprila omogući ocjenjivanje pristiglih rješenja, najavila je nedavno Adžović, javlja Dan.