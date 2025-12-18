Zelenski je pozvao lidere Evropske unije na samitu da hitno postignu dogovor o zajmu iz zamrznute ruske imovine kako bi se finansirale vojne i ekonomske potrebe Ukrajine.

Izvor: Profimedia

Ukrajini bi, prema njegovim riječima, za nekoliko mjeseci mogla ponestati novca, a Zelenski je upozorio da će, bez finansijske injekcije do proljeća, Ukrajina "morati da smanji proizvodnju dronova".

Veliki dio od ukupno 210 milijardi eura (185 milijardi funti, odnosno 245 milijardi dolara) ruske imovine zamrznute u EU nalazi se kod organizacije Euroclear sa sjedištem u Belgiji. Do sada su Belgija i još neke države članice isticale da se protive korišćenju tog novca kao "zajma za ratne reparacije".

Rusija je upozorila lidere EU da ne koriste njena sredstva, ali je poljski premijer Donald Task poručio da EU mora "da se uzdigne u ovom trenutku".

Samit u Briselu u prelomnom trenutku rata

Samit u Briselu održava se u ključnom trenutku rata, dok je Rusija u međuvremenu podnijela tužbu protiv Eurocleara sudu u Moskvi, pokušavajući da povrati zamrznutu imovinu.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da "nećemo napustiti samit bez rešenja". Jedan evropski zvaničnik ocijenio je da postoji "umjereni optimizam, ali ne preveliki“, da će dogovor biti postignut.

Pažnja je posebno usmjerena na belgijskog premijera Barta de Vevera, koji je u četvrtak izjavio u belgijskom parlamentu da će, ukoliko sve bude dogovoreno i prihvaćeno od strane ostatka EU, "Belgija skočiti u ambis zajedno sa ostalim Evropljanima i nadati se da će padobran izdržati".

Američki i ruski zvaničnici u novim pregovorima

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je dogovor o okončanju rata bliži nego ikada ranije, rata koji je započeo ruskom invazijom punog obima na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Američki i ruski zvaničnici trebalo bi da se sastanu ovog vikenda u Majamiju, gdje će se razgovarati o daljim koracima u mirovnom planu, potvrdio je jedan zvaničnik Bijele kuće za agenciju AFP. Očekuje se da će ruski izaslanik Kiril Dmitrijev razgovarati sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Ukrajinski zvaničnici takođe putuju u Sjedinjene Američke Države, a predsjednik Zelenski, koji se trenutno nalazi u Briselu, rekao je novinarima da je Kijevu taj novac potreban – bilo za podršku vojsci ukoliko se rat nastavi, bilo za potpunu obnovu zemlje ako dođe do mira.

Oštre poruke iz Moskve

Rusija se još nije zvanično oglasila povodom najnovijih mirovnih predloga, ali je Kremlj naglasio da planovi o evropskoj multinacionalnoj misiji za Ukrajinu, uz podršku SAD, nisu prihvatljivi.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u sredu iznio oštre ocene na račun Evrope, navodeći da se kontinent nalazi u stanju „potpune degradacije“, dodajući da "evropska prasad" – pogrdan izraz kojim je označio evropske saveznike Ukrajine, pokušavaju da profitiraju od propasti Rusije.

Koliki je planirani zajam za Ukrajinu

Evropska komisija, izvršno tijelo EU, predložila je da se Ukrajini odobri zajam od oko 90 milijardi eura tokom naredne dvije godine, iz ukupno 210 milijardi eura ruske imovine zamrznute u Evropi.

Taj iznos predstavlja oko dvije trećine od procijenjenih 137 milijardi eura koje su Ukrajini potrebne kako bi prebrodila 2026. i 2027. godinu.

(BBC/Mondo)