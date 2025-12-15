Nakon masakra na plaži u Sidneju, u kojem je stradalo 16 osoba, pojavila se uznemirujuća fotografija sa muslimanskog groblja. Na tom groblju bačene su svinjske glave.

Izvor: Instagram/aussiemammoth/Printscreen

Svinjske glave bačene su na muslimanske grobove na jednom groblju u zapadnom Sidneju, u uznemirujućem činu odmazde nakon terorističkog napada na plaži Bondi.

"Pokazujete nedostatak humanosti"

Istaknuti muslimanski pogrebnik Ahmad Hraiči osudio je ovaj čin na groblju Narellan u Kamdenu kao besmislen i ispunjen mržnjom.

"Onome ko je ovo uradio, niste dokazali ništa osim mržnje. Niste rešenje ni za jedan problem, vi ste dio problema. Ovo je čista glupost. Ne postiže ništa. Samo podstiče bijes, bol i podjele. Ne treba nam još ljudi koji se ‘zagrijevaju’ i podstiču kukavičkim djelima poput ovoga", rekao je pa dodao:

"Ljudi u tim grobovima bili su mrtvi mnogo prije onoga što se dogodilo juče. Oni nemaju nikakve veze sa trenutnim događajima. Grobovi su mjesta počinka, dostojanstva i poštovanja – u svim vjerama i za čitavo čovječanstvo. Ako želite mir, ovo nije put. Ako želite pravdu, ovo nije put. Sve što radite jeste da pokazujete nedostatak humanosti".

Incident se dogodio u trenutku kada muslimanski lideri u Sidneju poručuju da će odbiti da obave pogrebne obrede ili da prime tijela napadača iz Bondija, navodno Naveda Akrama (24) i njegovog oca, Sajida Akrama (50).

Njih dvojica su stajali na pješačkom mostu i otvorili vatru iz oružja vojnog tipa na okupljene mještane, turiste i porodice.

Do sada je poginulo 16 ljudi, uključujući i napadača Sajida Akrama, dok je još 42 osobe, među kojima četvoro djece, prevezeno u bolnicu. Policija je potvrdila da je 14 ljudi stradalo na licu mjesta, dok su još dvije osobe preminule tokom noći u bolnici. Žrtve su bile starosti od 10 do 87 godina.

More to come muslims telling us christians WE have to follow them AINT HAPPENING Pig heads placed on Muslim graves at cemetery in disturbing act of retributionhttps://t.co/mEHnXYPDA2viahttps://t.co/EcANaEMjEk — Tippy Maxwell (@TippyMaxwell)December 15, 2025

"Učimo ljude da čitaju Kuran, ništa drugo"

Naved Akram se i dalje nalazi u bolnici pod policijskim nadzorom nakon što je ranjen od strane policije. Istaknuti sidnejski islamski lider dr Džamal Rifi rekao je da zajednica ne smatra napadače djelom islama.

"Ono što su uradili ne odobrava niko od nas i to je ubijanje nevinih civila. Znamo da u našoj Knjizi stoji da je ubistvo jednog nevinog civila isto kao ubistvo čitavog čovječanstva", rekao je.

Dr Rifi je rekao da je zajednica reagovala na isti način i nakon opsade kafea Lindt 2014. godine, koja je rezultirala sa tri smrti, uključujući i napadača.

"Kada je počinilac umro, pitali su nas da li ćemo primiti njegovo tijelo. Odbili smo da primimo njegovo tijelo i uzdržali smo se i odbili da obavimo pogrebne obrede nad njegovim tijelom, kao i da ga prihvatimo u bilo kom muslimanskom dijelu groblja Rukvud. I uradili bismo potpuno isto sa ovim ljudima", poručio je Rifi, prenosi Dailymail.

Bivši islamski učitelj Naveda Akrama, šeik Adam Ismail, direktor instituta Al-Murad, takođe je osudio napad.

"Poslednji put sam bio u kontaktu s njim početkom 2022. godine, ali mi ovde striktno učimo ljude samo da čitaju Kuran, ništa drugo. Slomljen sam zbog snimaka žrtava u Bondiju. Imam mladu porodicu i bili smo izloženi uznemiravanju i prijetnjama smrću. Morali smo da evakuišemo naš dom i bila nam je potrebna policijska pomoć, na čemu smo veoma zahvalni", istakao je Neveda.

Australijski nacionalni savjet imama takođe je osudio napad.

"Naša srca, misli i molitve su uz žrtve, njihove porodice i sve one koji su svedočili ili bili pogođeni ovim duboko traumatičnim napadom. Ovo je trenutak da svi Australijanci, uključujući i australijsku muslimansku zajednicu, stanu zajedno u jedinstvu, saosjećanju i solidarnosti", naveli su u saopštenju.