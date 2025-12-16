Pojavio se novi snimak početka masakra na plaži u Sidneju, iz drugog ugla.

U masakru na plaži Bondi u Sidneju u Australiji ubijeno je 16 osoba, povrijeđeno je više desetina, a na društvenim mrežama pojavio se novi snimak sa "plaže smrti" u Sidneju. Na pomenutom snimku vidi se stampedo na plaži iz drugog ugla, kada je počeo da se odigrava nezapamćeni zločin.

Grupa mladih Australijanaca bila je na žurci u kafiću koji ima dobar pogled na plažu Bondi. U jednom trenutku su čuli vriske sa plaže i neko je uzeo svoj mobilni telefon i počeo da snima.

Šta se vidi na novom snimku početka masakra iz drugog ugla?

Velika grupa ljudi je na plaži bježala desno od kamere, pretpostavlja se da su napadači bili na lijevoj strani. Ljudi na žurci su preplašeno gledali šta se dešava na plaži, ništa im nije bilo jasno, a nije poznato da li su u tim trenucima znali da je počeo krvari pir dvojice muškaraca za koje se ispostavilo da su otac i sin.

Ljudi iz kafića su unezvereno posmatrali šta se događa oko njih. Mnogo njih je vikalo "vrata, vrata" kako bi neko zaključao ulazna vrata u lokal što prije.

Pogledajte novi snimak masakra na plaži u Sidneju

Ko je izveo masakr u Sidneju?

Prema saopštenju policije, otac i sin počinili su masakr. Starijeg muškarca je policija likvidirala, a drugi je Naved Akram (24) koji ima prebivalište u Sidneju, ali je ranjen u pucnjavi i nalazi se u bolnici u teškom stanju.

Pogledajte fotografije sa mesta pucnjave na plaži u Sidneju

Da podsjetimo, osumnjičena su dvojica muškaraca za masakr na plaži Bondi u Sidneju. Oni su pucali na grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanuka na plaži Bondi u Sidneju.