Samo dvije izjave predsjednika SAD Donalda Trampa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog razotkrile su ono što mnogi nisu želeli da čuju - mir u Ukrajini nije ni blizu,a pregovori su blokirani zbog zahtjeva za teritoriju i sve većeg pritiska Amerike da se rat završi.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo dvije izjave predsjednika SAD Donalda Trampa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog razotkrile su ono što mnogi nisu željeli da čuju – mir u Ukrajini nije ni blizu, a pregovori su blokirani zbog zahtjeva za teritoriju i sve većeg pritiska Amerike da se rat završi po uslovima Moskve.

"Razočaran sam u Zelenskog. Izgleda mi kao da neće da neće da pročita i potpiše mirovni sporazum", rekao je američki predsjednik Donald Tramp. Odgovor ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog bio je jasan: "Ukrajina ne može da se odrekne teritorije". U te dvije rečenice krije se srž problema koji je maltene blokirao pregovore, ali i istina koju mnogi, naročito Evropljani, nisu spremni da prihvate: do kraja rata u Ukrajini, po svemu sudeći, neće skoro doći.

Iza nas su dani manične diplomatije na više kontinenata koji nisu doneli praktično nikakav pomak, već samo nove zastoje.

Tramp je za mirovnu misiju sada ovlastio Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera - specijalnog izaslanika za Bliski istok i - zeta. Novi ciklus pregovora i glavobolje za mnoge zapravo su počeli kada su Vitkof i Kušner posetili Moskvu i sastali se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Tada je situacija za Ukrajinu i Zelenskog počela dodatno da se komplikuje.

Petosatni susret u Kremlju

Vitkof i Kušner su na sastanku sa Putinom i njegovim pomoćnicima proveli oko pet sati. O čemu je bilo riječi iza zatvorenih vrata, nikada nije objavljeno, ali su ruska i američka strana hvalile postignute pomake u pregovorima.

Po svemu sudeći, Putin je nastavio da insistira na potpunoj kontroli nad Donbasom, ukrajinskim regionom koji čine samoproglašene Donjecka i Luganska Narodna Republika.

Još tada je Zelenski izjavljivao da čeka da ga Amerikanci obavijeste o čemu je bilo riječi u Kremlju i da li je predlog mirovnog plana izmijenjen. To obavještenje je došlo u formi telefonskog poziva Vitkofa i Kušnera.

Jedno je sigurno: oni koji su mislili da je svađa sa Trampom i Džej Di Vensom najgore što se Zelenskom desilo u proteklih par mjeseci, grdno su se prevarili.

Kobni poziv Vitkofa i Kušnera

Vitkof i Kušner su, prema riječima ukrajinskih zvaničnka za "Aksios", pozvali Zelenskog posle susreta sa Putinom i željeli da čuju jasno "da" za izmijenjeni mirovni plan.

"Činilo se kao da SAD pokušavaju da nam na različite načine prenesu rusku želju da zauzmu cio Donbas, da Amerikanci žele da Zelenski sve to prihvati u telefonskom razgovoru", rekao je ukrajinski zvaničnik.

Tada je svima, pa i Kijevu, postalo jasno da Amerika želi brz dogovor o planu koji već postoji, koji je Putin maltene prihvatio u cjelini. A kako i ne bi kada su praktično sve njegove želje ispunjene.

Ključna borba sada se vodi oko dva pitanja:

Ruskih teritorijalnih zahtjeva na koje Ukrajina ne pristaje

Želje Kijeva da dobije bezbjednosne garancije od Amerike, na šta Vašington ne pristaje

Razočaranje Donalda Trampa

Uslijedili su trodnevni razgovori Ukrajinaca i Amerikanaca na Floridi, ali kakva je situacija bila iza zatvorenih vrata najbolje oslikava Trampov bes koji je javno ispoljio.

On je tvrdio da Zelenski nije spreman da potpiše mirovni predlog i da je zbog toga razočaran.

"Malo sam razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao predlog, to je bilo prije nekoliko sati. Njegovom narodu se to dopada, ali on to nije uradio", rekao je Tramp u razgovoru sa novinarima.

Predsjednik Amerike je dodao da se Rusija, kako vjeruje, slaže sa predloženim sporazumom, ali da nije siguran da i Zelenskom taj predlog odgovara.

"Rusija bi, pretpostavljam, prije željela cijelu zemlju, kad bolje razmislite. Ali Rusija je, vjerujem, zadovoljna ovim, ali nisam siguran da je Zelenski zadovoljan - poručio je vidno iznerviran Tramp.

Mučne riječi prvog sina Amerike

A onda je njegov sin Donald Tramp Mlađi nagovijestio ono čega su se mnogi pribojavali: Tramp bi uskoro mogao da se povuče iz rešavanja rata u Ukrajini.

Iako Donald Mlađi, u Americi poznat samo kao Don, nema zvaničnu funkciju u očevoj administraciji, on je jedna od ključnih figura u MAGA pokretu. Njegovo istupanje odražava negativan stav nekih članova Trampovog tima prema ukrajinskoj vladi i ono što je najbitnije, dolazi u trenutku kada Trampov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da se odrekne teritorije.

Tramp Mlađi je rekao da Zelenski produžava rat jer zna da nikada ne bi pobijedio na izborima ako bi se rat završio.

Za ljevicu je, prema riječima Trampovog najstarijeg sina, Zelenski gotovo božanstvo, ali je istina, takođe prema njegovim riječima, da je Ukrajina mnogo korumpiranija zemlja od Rusije.

"Vozio sam se Monakom ovog ljeta sa mojom djevojkom Betinom. Primijetio sam da 50 odsto automobila poput bugatija i ferarija ima ukrajinske tablice. Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini? Čujemo glasine o tome šta se dešava. Bogataši su pobjegli i ostavili ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi ove ratove. Nije bilo podsticaja da se rat zaustavi jer dokle god je novac stizao i oni su krali, niko nije provjeravao ništa, pa nije bilo razloga za mir - u dahu je ispričao Donald Tramp Mlađi.

Na pitanje da li je moguće da njegov otac, koji je tokom predizborne kampanje tvrdio da može da okonča rat u Ukrajini za 24 sata, jednostavno odustane od mira, Don Mlađi je rekao da je to realna mogućnost, ističući da je njegov otac jedna od najnepredvidljivijih ljudi u politici.

"Sjedinjene Američke Države neće više biti budala sa čekovnom knjižicom", poručio je sin predsjednika Amerike.

Zelenski sprema novi plan za mir

U nedostatku bilo koje druge mogućnosti, Zelenski je nastavio mirovnu turneju po Evropi, ali i pomenuo mogućnost da Ukrajinci i Evropljani sada zajedno unesu izmjene u američki mirovni plan, što praktično znači formiranje novog.

Ovo će zasigurno produžiti mirovni proces, za koji su se mnogi nadali da će biti okončan do kraja 2025. godine, ali i dodatno razbijesniti Trampa iz jednostavnog razloga: Ukrajina i Rusija mu oduzimaju vrijeme i resurse koje želi da iskoristi za ono što smatra najvećim neprijateljem Amerike - Kinom.

"Razmatramo li odustajanje od bilo kojih teritorija? Nemamo pravo na to prema zakonu, prema zakonima Ukrajine, našem ustavu ili međunarodnom pravu. Nemamo ni moralno pravo. Nesumnjivo, Rusija insistira da se mi odreknemo teritorije. Mi, naravno, ne želimo da se odreknemo ničega. Za to se borimo", rekao je Zelenski nakon sastanka sa evropskim liderima u Londonu.

Makron je tokom susreta u Londonu suptilno zaprijetio Americi. On je jasno stavio do znanja da "svi podržavaju Ukrajinu i mir", navodeći da "drže puno karata u rukama'', aludirajući na opasku američkog predsjednika iz februara ove godine, kada je Zelenskom poručio da ''nema puno karata u rukama''.

Merc je naglasio da naredni dani "mogu biti odlučujući za sve nas", ali je istakao da je skeptičan povodom "nekih detalja u dokumentu" koji su dobili od Sjedinjenih Država.

"Sudbina Ukrajine je sudbina Evrope", oštro je poručio njemački kancelar.

Iako su obojica nastupili tako ofanzivno, njihovi izrazi lica tokom sastanka u Londonu poslali su sasvim drugačiju poruku.

Na jednoj od fotografija, vidi se kako je Starmer smrknut kao da je upravo čuo loše vijesti. Izraz lica Zelenskog odavao je zabrinutost - snuždeno je gledao u pod, a Makron je, nasuprot izgovorenom, skrenuo pogled u stranu.

(Blic/Mondo)