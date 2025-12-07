Zelenski je na Telegramu naveo da je Ukrajina posvećena nastavku iskrene saradnje sa američkom stranom kako bi se postigao pravi mir, dodajući da su se dvije strane saglasile o narednim koracima i formatu razgovora, ali bez daljih detalja.

Izvor: Profimedia

Posle trodnevnih razgovora ukrajinskih i američkih zvaničnika u Majamiju, koji su završeni u pozitivnom tonu, ali nisu donijeli jasne pomake, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sprema se za sastanak s evropskim liderima u ponedjeljak kako bi nastavio razgovore o mirovnom procesu.

Nekoliko sati nakon što je Zelenski rekao da je imao "veoma konstruktivan" telefonski razgovor s američkim pregovaračkim timom, predvođenim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), Rusija je nastavila noćne vazdušne napade na ključnu ukrajinsku infrastrukturu dok temperature padaju s dolaskom zime.

Gradonačelnik centralnog ukrajinskog grada Kremenčuka, važnog industrijskog čvorišta u kojem se nalazi jedna od najvećih rafinerija nafte u Ukrajini, izjavio je da je grad pretrpio "masivan" napad koji je izazvao štetu na elektro i vodovodnoj infrastrukturi, ali zasad nema izvještaja o poginulima. Istočni grad Slovjansk pogođen je ruskim napadima, gdje je sedam ljudi ranjeno, a više zgrada oštećeno.

Zelenski je na Telegramu naveo da je Ukrajina posvećena nastavku iskrene saradnje sa američkom stranom kako bi se postigao pravi mir, dodajući da su se dvije strane saglasile o narednim koracima i formatu razgovora, ali bez daljih detalja, prenosi Radio Slobodna Evropa

U ponedjeljak će se ukrajinski predsjednik sastati u Londonu s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom kako bi razgovarali o mirovnom procesu i mogućim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.

"Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je suština napora koje smo preduzeli kao dio Koalicije voljnih", rekao je Makron na X platformi u subotu.

Francuski predsjednik je dodao da će grupa razmotriti mirovne pregovore, dok se Evropa protivila ranijim verzijama američkog plana i nastojala da dobije podršku Vašingtona za svoje prijedloge. Makron, Merc, Starmer i Zelenski ranije su učestvovali na virtuelnom sastanku Koalicije voljnih, gdje su razgovarali o mogućem slanju evropskih mirovnih snaga u Ukrajinu u slučaju prekida vatre, piše Radio Slobodna Evropa.

Dodatna diplomatska aktivnost pokrenuta je kada je američki mirovni plan od 28 tačaka procurio u medije u novembru. Prvobitni prijedlog bio je naklonjen Rusiji, ali je od tada pretrpio izmjene kako bi više uzeo u obzir zabrinutosti Kijeva. Posljednja verzija nije objavljena.

Bela kuća vrši pritisak na Kijev i Moskvu da se dogovore, ali zasad nema značajnog napretka, uprkos uključivanju SAD u pregovarački proces.

"Moramo nastaviti da vršimo pritisak na Rusiju da se primora na mir. Nastavićemo napore zajedno sa Amerikancima kako bismo Ukrajini pružili bezbjednosne garancije, bez kojih mir ne može biti trajan", naveo je Makron.

U američkom sažetku razgovora u Majamiju istaknuto je da pravi napredak zavisi od spremnosti Rusije da pokaže ozbiljnu posvećenost dugoročnom miru, uključujući korake ka deeskalaciji i prestanku ubijanja. Teritorijalne i bezbjednosne garancije i dalje su sporna pitanja, dok Ukrajina zahtijeva pouzdane garancije i ne želi da preda teritorije Rusiji.

Pregovorima u Majamiju prethodila je posjeta Kušnera i Vitkofa Moskvi, a američki predsjednik Trump je 3. decembra izjavio da je delegacija imala "veoma dobar sastanak" s Vladimirom Putinom, ali bez značajnog proboja u pregovorima.