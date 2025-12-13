Pogođena naftna rafinerija, oštećeni vrtić i klinika

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U ukrajinskom napadu dronovima tokom noći 13. decembra pogođena je Saratovska rafinerija nafte u Rusiji, a prema zvaničnim informacijama, dvije osobe su izgubile život.

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin saopštio je da je u napadu oštećena civilna infrastruktura, uključujući stambenu zgradu, vrtić i kliniku. Razbijeni su prozori na objektima, ali u trenutku napada u njima nije bilo djece ni pacijenata.

Eksplozije su se dogodile tokom noći, nakon što su vlasti ranije upozorile na povećan rizik od napada bespilotnim letjelicama. Na društvenim mrežama i Telegram kanalima pojavili su se snimci i fotografije koje su, kako se navodi, podijelili lokalni stanovnici, a na kojima se vide eksplozije u blizini rafinerije.

Saratovska rafinerija, koja je u vlasništvu državne kompanije Rosnjeft, nalazi se oko 600 kilometara istočno od linije fronta u Ukrajini i ima kapacitet prerade oko 140.000 barela sirove nafte dnevno. Proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata i ima značajnu ulogu u energetskom sektoru Rusije.

Ovo nije prvi put da je postrojenje bilo meta napada — ukrajinske snage su tokom jeseni već gađale rafineriju sredinom i krajem novembra. Ukrajina redovno izvodi dalekometne napade dronovima na industrijske i vojne ciljeve unutar Rusije, a naftne rafinerije su česte mete zbog njihove uloge u snabdijevanju ratnih napora Moskve.