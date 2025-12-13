Ukrajinske trupe primjenjuju taktiku "aktivne odbrane", nastojeći da stabilizuju položaje i potisnu protivnika na pojedinim pravcima.

Ukrajinski vrhovni komandant Oružanih snaga, general Oleksandr Sirski, saopštio je 13. decembra da Rusija pojačava svoje jedinice u sektorima fronta kod gradova Pokrovsk i Mirnograd u Donjeckoj oblasti, gdje se vode intenzivne borbe.

Izjava je uslijedila nakon Sirskog obilaska ukrajinskih položaja u ovom strateški značajnom području, koje je posljednjih mjeseci bilo jedna od glavnih meta ruskih napada. General je naveo da situacija ostaje izuzetno teška zbog pojačanog pritiska ruskih snaga.

Ukrajinske trupe primjenjuju taktiku "aktivne odbrane", nastojeći da stabilizuju položaje i potisnu protivnika na pojedinim pravcima. Sirski je precizirao da su definisani konkretni koraci za jačanje odbrane, uključujući:

obezbjeđivanje ključnih logističkih pravaca,

povećanje efikasnosti vatrene moći,

unapređenje koordinacije između jedinica,

snabdijevanje vojnika neophodnim sredstvima.

Pokrovsk je važno utvrđeno uporište u Donjeckoj oblasti i već godinu dana predstavlja jedno od najžešće osporavanih mjesta na frontu. Mirnograd se nalazi manje od tri kilometra od Pokrovska i trenutno je pod sve većim pritiskom ruskih snaga.

Povoljni vremenski uslovi, uključujući maglu i kišu, smanjili su efikasnost ukrajinskih dronova, što je omogućilo Rusiji napredovanje malim pešadijskim grupama bez teške tehnike. Prema navodima ukrajinskih izvora, ruski vojnici su se povremeno prerušavali u civilnu odeću, što predstavlja kršenje ratnog prava.

Ukrajinske desantne snage 5. decembra demantovale su tvrdnje Rusije da je Pokrovsk pao, navodeći da grad nije opkoljen. Istovremeno, prema analitičkoj grupi Deep State, oko polovine Pokrovska trenutno je pod ruskom kontrolom, dok ruske snage napreduju ka Mirnogradu iz tri pravca, postepeno opkoljavajući grad.

Ukrajinske snage i dalje nastavljaju aktivnu odbranu, uz pokušaje stabilizacije fronta i očuvanja strateških gradova u Donjeckoj oblasti.