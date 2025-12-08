Sergej Karaganov upozorava Evropu da nikako ne posegne za korišćenjem oružja za masovno uništenje.

Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Kremlin Press Service / Zuma Press/Profimedia

Sergej Karaganov, jedan od najuticajnijih ruskih ideologa i geo-političkih stratega Moskve i stručnjaka u ovoj oblasti, je u intervjuu za rusku državnu televiziju "Rosija 1" govorio o aktuelnoj geo-političkoj situaciji i ratu u Ukrajini. Sergej Karaganov važi za vrlo bliskog saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskog ministra spoljnih poslova, Sergeja Lavrova.

Poručio je na ruskoj državnoj televiziji da Rusija ne vodi rat samo sa Ukrajinom, već sa cijelom Evropom. Objasnio je svoj stav.

"Rusija ne vodi rat s Ukrajinom, nego s Evropom. Rat se neće završiti dok ne slomimo Evropu.

Moralno i politički, dok poludjele evropske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svjetskom ratu. Rusija neće moći da postigne 'konačni stabilni mir', ali bi se situacija mogla privremeno smiriti.

Evropa će se raspasti. Evropa će se ponovo pretvoriti u smetlište država koje se međusobno bore i vode ratove, kolonijalizam, rasizam.

Nekada su to mogli, sada ni kolonijalizam više ne mogu sebi da dopuste. Ali Evropa više nije mirna luka kakvom smo je djelimično pogrešno smatrali.

Ona je ponovo izopačeno zlo za cijelo čovečanstvo. Rusko rukovodstvo se sada suočava sa veoma neodgovornom, podivljalom i otupjelom evropskom elitom i masovno zaluđenim stanovništvom", oštar je bio Karaganov.

Karaganov: We’re at war with Europe, not Ukraine — and the war won’t end until Europe is defeated.



Source:https://t.co/H9hCOPY0kypic.twitter.com/CVO1GOPtfb — Russia Direct (@RussiaDirect_)December 8, 2025

Potom je govorio o evropskoj propagandi. Uporedio ju je čak sa nacističkom iz perioda Drugog svjetskog rata.

"Propaganda koja se sada obrušava na evropskog čovjeka gora je od one s kojom se suočavala Evropa, Njemačka, prije početka i na početku Drugog svjetskog rata. Nisu svi u Evropi zaluđeni, nadam se da će se Evropa urazumiti prije nego što na sebe navuče težak grijeh primjene oružja masovne odmazde", zaključio je Karaganov.