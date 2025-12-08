Duduzile Zuma-Sambudla, ćerka bivšeg predsjednika Južne Afrike Džejkoba Zume, našla se pod istragom nakon optužbi da je učestvovala u namamljivanju južnoafričkih državljana da kao plaćenici ratuju na strani Rusije u Ukrajini.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Duduzile Zuma-Sambudla (43), jedno od dvadesetak djece bivšeg južnoafričkog predsjednika Džejkoba Zume, velika je pristalica ruskog predsjednika Vladimira Putina i izrazila je svoje divljenje prema njemu na društvenim mrežama.

Nedavno je podnijela ostavku na mesto u parlamentu gdje je predstavljala stranku uMkonto veSizve, nakon što je njena starija polusestra Nkosazana Zuma-Mnkube podnijela krivičnu prijavu protiv nje.

Džjekob Zuma

Izvor: RAJESH JANTILAL / AFP / Profimedia

Prijava je uslijedila nakon što je južnoafrička vlada počela da istražuje kako je 17 državljana završilo zarobljeno u ratom razorenom regionu Donbas u Ukrajini. Muškarci su slali pozive u pomoć moleći da se vrate kući.

Vlasti su prošlog mjeseca otkrile da su muškarci "namamljeni da se pridruže plaćeničkim snagama u rusko-ukrajinskom ratu pod izgovorom unosnih ugovora o zapošljavanju". Zuma-Mnukube tvrdi da su postupci Zume-Sambudle i još dvije osobe doprinijeli situaciji tih muškaraca, piše CNN.

Demokratski savez, druga najveća politička stranka u Južnoj Africi, takođe je podnio krivične prijave protiv Zume-Sambudle nakon razgovora sa porodicama zarobljenih muškaraca. "Bio sam u kontaktu sa porodicama i svi oni pričaju potpuno istu priču", rekao je poslanik Kris Hating, portparol Demokratskog saveza.

On je objasnio da su muškarci "potpuno prevareni" i namamljeni u Rusiju pod izgovorom "ličnog razvoja" i "sigurnosne obuke". Kada su stigli u Rusiju, nastavio je Hating, njihova odjeća i pasoši su navodno spaljeni, a mobilni telefoni su im oduzeti.

Duduzile Zuma-Sambudla (43)

Izvor: RAJESH JANTILAL / AFP / Profimedia

Zuma-Sambudla je rekla da nije imala namjeru da regrutuje Južnoafrikance da služe kao plaćenici u sukobu. U izjavi datoj policiji, navela je da ju je prevario neko po imenu "Hoza" koji ju je kontaktirao putem WhatsApp-a, tvrdeći da je južnoafrički državljanin koji živi u Rusiji.

Zuma-Sambudla je otkrila da se sama prijavila i učestvovala u paravojnoj obuci u Rusiji mjesec dana i da nije bila izložena borbenim situacijama. Zatim je preporučila još 22 osobe, uključujući rođake, da se upišu u program. Od 22 koji su otišli, 17 Južnoafrikanaca se sada navodno nalazi u sjevernom Donjecku kao dio ruskih snaga.

"Na osnovu sopstvenog iskustva, vjerovala sam da je program legalan i bezbjedan. Ali sam takođe bila manipulisana i iskorišćena da se stvori lažni utisak legitimiteta", izjavila je.

Južnoafrička policija je objavila da istražuje da li postoji "bilo kakva kriminalna radnja, uključujući moguću trgovinu ljudima, ilegalno regrutovanje, eksploataciju ili prevara" koja je doprinijela odlasku ovih osoba u zonu sukoba. Prema južnoafričkom zakonu, nezakonito je služiti u stranoj vojsci bez odobrenja vlade.

Duduzile Zuma-Sambudla (43)

Izvor: RAJESH JANTILAL / AFP / Profimedia

U novembru je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da Rusija nema informacije o državljanima Južne Afrike i da još nije dobila nikakvu komunikaciju od vlade Južne Afrike o tome.

"Ako Pretorija pošalje takav zahtjev, bićemo spremni da ga razmotrimo u skladu sa postojećim procedurama u duhu strateškog partnerstva između Rusije i Južne Afrike", rekla je. Ruske vlasti ranije su negirale da vrše pritisak na strance da se priključe njihovoj vojsci.

Prema riječima ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, više od 1.400 građana iz 36 afričkih zemalja bori se za Rusiju u Ukrajini. Analitičari kažu da regrutovanje afričkih plaćenika za jačanje ruskih operacija u Ukrajini uključuje i regrutere na društvenim mrežama koji često obmanjuju kandidate o pravoj prirodi posla.

Pol Mudau sa Univerziteta Južne Afrike rekao je: "Kada regruti stignu, ruske vlasti ih zadržavaju, prisiljavaju ih da potpišu ugovore na ruskom jeziku i šalju ih sa minimalnom obukom."