Žalba je "prihvatljiva"

Napominje se da je Međunarodni sud pravde u presudi od 5. decembra priznao da je ruska kontratužba "prihvatljiva kao takva i dio je tekućeg postupka"

Međunarodni sud pravde proglasio je prihvatljivom rusku kontratužbu protiv Ukrajine u slučaju u kojem se tvrdi o mogućem kršenju Konvencije o genocidu i naložio stranama da dostave svoje argumente, saopštila je danas pres-služba suda.

Sud je odbacio zahtjev Kijeva za odbacivanje tužbe, utvrdivši da ona spada u njegovu nadležnost i „ima direktnu vezu sa predmetom tužbe druge strane“, tj. Ukrajinom, piše Kurir.

Ukrajina mora da podnese odgovor na tužbu do 7. decembra 2026. godine, a Rusija će imati rok do 7. decembra 2027. godine da odgovori na argumente Ukrajine.

Podsjećanja radi, 2. februara 2024. godine, Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija objavio je privremenu odluku o tužbi Ukrajine protiv Rusije po Konvenciji o genocidu. U ovoj tužbi, Ukrajina je optužila Moskvu da iskrivljuje koncept genocida i zloupotrebljava ga kako bi opravdala invaziju svih razmjera.

Sud je odbacio pet od šest prigovora koje je podnela Rusija, ali je takođe odbio da razmatra ukrajinske tvrdnje u vezi sa nezakonitošću priznanja takozvanih „LNR“ i „DNR“ i početka rata na osnovu lažnih optužbi za genocid, jer se, po mišljenju Suda, one ne tiču Konvencije o genocidu.

Samo se tvrdnja Ukrajine da je Rusija neosnovano optužila Ukrajinu za nepostojeći genocid, što može direktno prekršiti Konvenciju o genocidu, razmatra po suštini.