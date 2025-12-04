Borbeni avion MiG-29 iz sovjetskog doba uništen je u vazduhoplovnoj bazi Kač, blizu Sevastopolja.

Ukrajinska vojnoobavještajna agencija (VOA) izvršila je novi napad na Krim, uništivši ruski lovac MiG-29 i radarski sistem Irtiš, saopštila je agencija.

Napadi dronovima velikog dometa izvedeni su sinoć na dve lokacije na okupiranom poluostrvu, piše Kijev Independent .

Detalji napada

U objavi na Telegramu, HUR je precizirao da je napade izvršila jedinica Primari, poznata kao „Duhovi“. Borbeni avion MiG-29 iz sovjetskog doba uništen je u vazduhoplovnoj bazi Kač, blizu okupiranog Sevastopolja. Istovremeno, pogođen je radar u blizini Simferopolja, glavnog grada Krima.

Agencija je takođe objavila video snimke kao dokaz koji pokazuju da su dronovi ciljali avion i radar neposredno prije napada. Tačan tip dronova korišćenih u napadu nije otkriven. Kijev Independent napominje da nisu bili u mogućnosti da nezavisno potvrde konačan ishod napada niti obim pričinjene štete.

Sistematsko uništavanje ruske odbrane

„Specijalne snage HUR-a nastavljaju sistematski da uništavaju moskovski sistem protivvazdušne odbrane iznad privremeno okupiranog poluostrva, uništavajući radare, protivvazdušne sisteme, a sada i borbene avione ruskih oružanih snaga“, saopštila je agencija.

Ovaj napad je nastavak ukrajinske strategije ciljanja ruskih vojnih objekata na Krimu, koji Rusija koristi kao ključnu bazu za napade na Ukrajinu od njene nezakonite aneksije 2014. godine. Od 2023. godine, Kijev je značajno intenzivirao svoje udare na poluostrvu, koristeći vazdušne i mornaričke dronove. Podsetimo se da je HUR u avgustu objavio da je pogodio radarski sistem 91N6E, koji je dio naprednog sistema protivvazdušne odbrane S-400, dok su u septembru uništena dva vojna leteća čamca Berijev Be-12.