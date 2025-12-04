Ukrajinski ombudsman za ljudska prava Lubinec naveo je nove "izvještaje" kampovima gdje su "ukrajinska djeca podvrgnuta prisilnoj rusifikaciji i militarizaciji"

Izvor: Profimedia

Ukrajinske vlasti optužile su danas Rusiju da šalje ukrajinsku djecu koju je Moskva "otela" sa teritorija koje je okupirala ruska vojska u kampove za "prevaspitavanje" u Sjevernoj Koreji.

Ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec naveo je nove "izvještaje" o postojanju kampova u Sjevernoj Koreji gdje su, prema njegovim riječima, ukrajinska djeca podvrgnuta prisilnoj "rusifikaciji" i "militarizaciji", prenio je francuski list 20 Minuta.

"Svako dijete mora biti pronađeno, zaštićeno i vraćeno kući. Ukrajinska djeca ne mogu biti korišćena kao oružje u rukama agresora", rekao je Lubinec.

Tokom saslušanja pred Senatom SAD, zvaničnica ukrajinske nevladine organizacije Regionalni centar za ljudska prava Katerina Račevska rekla je u srijedu da je njena organizacija identifikovala 165 "kampova za prevaspitavanje" za ukrajinsku djecu koju je otela Moskva.

Prema njenim riječima, ti kampovi se nalaze na okupiranim ukrajinskim teritorijama, u Rusiji, Bjelorusiji i Sjevernoj Koreji.

Ukrajina optužuje Rusiju da je otela najmanje 20.000 ukrajinske djece od početka rata u februaru 2022. godine i tvrdi da je pronađeno samo 1.850 njih.

U međuvremenu, pojavila se vijest da je još djece vraćeno u Ukrajinu, uz posredstvo Melanije Tramp.