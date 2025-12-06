Američki preduzetnik Ilon Mask pozvao je na likvidaciju EU i vraćanje punog suvereniteta pojedinačnim državama da bi, kako je naveo, vlade mogle bolje da predstavljaju svoj narod.

"EU treba ukinuti, a suverenitet vratiti državama", napisao je Mask na mreži "Iks", dodajući da evropska birokratija "sporo guši Evropu do smrti" i pitajući se od čega tačno SAD štite EU.

Iz Brisela je ranije saopšteno da je platforma "Iks" kažnjena sa 120 miliona evra, potvrdio je portparol Evropske komisije Toma Renje.

Reagujući na Maskovu objavu, potpredsjednik Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev u kratkoj poruci na mreži "Iks" saglasio se sa njegovim stavom.

On je kratko napisao - "Upravo tako".