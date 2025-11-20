Ilon Mask došao je u Bijelu kuću povodom posjete prijestolonaslednika Saudijske Arabije Muhameda bin Salmana i postavio škatljivo pitanje o njemu, nakon čega se našao u jeku skandala.

Izvor: dailymail.co.uk/Printscreen

Ilon Mask je, prema čitaču s usana, navodno upitao drugog gosta da li vjeruje da je prijestolonaslednik Saudijske Arabije terorista. Miliarder i donator, koji je spektakularno prekinuo odnos sa Donaldom Trampom prije šest mjeseci, sada se čvrsto vratio u predsjednikovu naklonost, prisustvujući raskošnoj večeri u čast Muhameda bin Salmana u utorak.

Ali Mask, izgleda, nije mogao da odoli jednoj škakljivoj opasci upućenoj izvršnom direktoru Fajzera Albertu Burli. Otpio je gutljaj iz svoje čaše i potom upitao: "Kakvo je tvoje mišljenje, da li je on terorista?"

Burla je djelovao zatečeno tim pitanjem, prema riječima čitačice sa usana Nikol Hikling, koja je analizirala snimak.

Princu Salmanu je ovo bila prva posjeta Bijeloj kući posle sedam godina, nakon ubistva novinara Vašington posta Džamala Kašogija 2018. godine. Bio je počašćen spektakularnom večerom koju su priredili Tramp i njegova supruga Melanija, koja je odala suptilnu počast Saudijskoj Arabiji zelenom haljinom od 3.350 dolara brenda Eli Sab.

Među ostalim gostima bili su Kristijano Ronaldo, Donald Tramp mlađi, državni sekretar Marko Rubio, predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson i voditelji Foks njuza Bret Baier i Marija Bartiromo.

Među prisutnim poslovnim liderima bili su izvršni direktor Nvidije Džensen Huang, direktor Epla Tim Kuk, Čarls Švab, direktorka Dženeral Motorsa Meri Bara i izvršni direktor Palantira Aleks Karp.