Prema informacijama do kojih je došao Bloomberg, dublja integracija sa iPhone telefonima stiže u narednim mjesecima, što je veliki zaokret u odnosu na dugogodišnji stav Ilona Maska, koji je odbijao da implementira Apple-ovo rešenje u Tesla ekosistemu.

Izvor: Tesla

Godinama je CarPlay bio najtraženija funkcija među milionima vlasnika Tesla automobila koji koriste iPhone. Iako je kompanija vremenom dodala Apple Music i Apple Podcasts, potpuna CarPlay integracija je ostajala zabranjena zona.

To bi uskoro trebalo da se promijeni. Bloomberg navodi da Tesla planira da implementira kompletnu CarPlay podršku na svojim ekranima, što mnogi vozači smatraju "svetim gralom" korisničkog iskustva - pogotovo oni duboko u Apple ekosistemu koji žele svoje mape, muziku i poruke na centralnom displeju.

Zašto baš sada dolazi do promjene? Razlog je, kako se tvrdi, jednostavan: konkurencija. Tesla već neko vrijeme osjeća pritisak na globalnom tržištu električnih vozila, a izostanak CarPlay-a postao je realan problem koji može da odbije kupce.

U izvještaju se navodi i drugi ključni detalj: Apple više ne razvija svoj automobil. Prema procjeni izvora, Mask vjerovatno ne bi popustio da je Apple ostao direktan rival. Međutim, pošto je Apple zatvorio svoj automobilski projekat, a Tesla mora da ispuni ambiciozne prodajne ciljeve, kompromis djeluje kao logičan i pragmatičan potez.

Čitava situacija neodoljivo podsjeća na dobro poznatu izreku: “ako ne možeš da ih pobijediš, pridruži im se". Tesla-in infotainment sistem je brz i lep, ali nije iPhone. CarPlay nudi maksimalnu jednostavnost i automatsku vezu sa uređajem koji ljudi već koriste za cio svoj digitalni život. Terati korisnike da koriste isključivo Tesla-ov sistem za navigaciju i muziku - čak i ako je dobar - uvijek je stvaralo nevidljivu barijeru.

Možda sumnjate da ljudi zaista na osnovu toga donose odluke prilikom kupovine automobila, ali vjerujte da je zaista tako.