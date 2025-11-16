Tužba Ilona Maska ostaje na snazi nakon što je američki okružni sudija odbio zahtjev kompanija Apple i OpenAI da se odbaci.

Izvor: YouTube / New York Times Events

Američki okružni sudija Mark Pitman odbacio je zahtjev kompanija Apple i OpenAI da se odbaci tužba koju je pokrenuo Ilon Mask, čime je omogućio kompanijama X Corp i xAI da nastave svoj slučaj zasnovan na optužbama da su Apple i OpenAI učestvovali u "antikonkurentskom sporazumu" i postavili barijere konkurenciji.

Sudija je naglasio da odbijanje zahtjeva za obustavu postupka ne znači nužno da su Apple i OpenAI krivi, već samo da je potreban detaljniji pregled slučaja nakon što budu predstavljeni dodatni dokazi i argumenti.

Tužba koju su podnijele Maskove kompanije X Corp i xAI osporava odluku Apple-a da ChatGPT učini ekskluzivnim AI-asistentom integrisanim u iOS. Maskove kompanije tvrde da ugovor o ekskluzivnosti daje ChatGPT-u pristup "stotinama miliona iPhone-a", čime se blokiraju konkurenti poput xAI-jevog Grok četbota. U tužbi se navodi da ChatGPT kontroliše "najmanje 80%" tržišta generativnih AI četbotova, dok Grok ima samo "nekoliko procenata", uprkos navodno boljim mogućnostima.

Apple je takođe optužen za manipulisanje rang listama u App Store-u kako bi istakao ChatGPT u odnosu na konkurenciju. Iako je Grok zauzeo drugo mjesto u "Productivity" kategoriji, a X prvo mjesto u kategoriji "News", nijedna od ovih aplikacija nije uvrštena u sekciju "Must-have apps", u kojoj se nalazi ChatGPT.