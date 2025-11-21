Korisnici su zatrpali mreže primjerima u kojima Grok hvali Maska, čak i kada ga poredi sa najvećim sportskim i umjetničkim imenima.

Izvor: Profimedia

Nova verzija Grok vještačke inteligencije izazvala je lavinu reakcija nakon što je četbot na platformi X počeo da daje odgovore u kojima veliča Ilona Maska u potpuno neočekivanim kontekstima, od sporta do mode i umjetnosti. U mnogim situacijama Grok bira Maska ispred profesionalnih sportista i umjetnika, što je kod korisnika otvorilo pitanje da li je model pristrasan prema svom osnivaču.

Korisnici su u poslednjih nekoliko dana dijelili primjere u kojima Grok tvrdi da bi Ilon Mask bio bolji kvoterbek od Pejtona Meninga, Rajana Lifa, pa čak i da bi bio bolji izbor za modnu pistu od Tajre Benks i Naomi Kembel. U pojedinim odgovorima Grok ide toliko daleko da tvrdi da bi Mask bio bolji slikar od Kloda Monea i Van Goga.

Mask je odgovorio da je model navođen "provokativnim upitima" i da su neki odgovori obrisani nakon što su privukli pažnju. Ipak, broj primjera u kojima Grok daje neuobičajeno naklonjene odgovore prema osnivaču izazvao je sumnju da postoje interne smjernice koje utiču na rezultate.

Samo jedan čovjek bolji u bejzbolu

Pogotovo zanimljivo je to što Grok ne favorizuje Maska u apsolutno svim situacijama. Model je, na primjer, priznao da bi Noa Lajls bio brži u trci, Simoun Bajls nenadmašna u gimnastici, a Bjons bolja pjevačica. Ipak, u većini sportova zadržava stav da bi Mask svojim pristupom i "inovacijama" mogao da nadmaši profesionalce.

U bejzbolu je Grok više puta birao Maska ispred Kajla Švobera, Brajsa Harpera, Treja Tarnera, Mukija Betsa, Boa Bišeta i drugih vrhunskih igrača. Obrazloženja su se kretala od ideje da bi Mask "redizajnirao taktiku" do tvrdnji da bi mogao da napravi "tehnološki poboljšan udarac".

Izvor: YouTube / MLB Network

Ipak, postoji jedan izuzetak. Kada je u poređenju sa Šoheijem Otanijem, višestrukim MVP igračem koji se smatra jednim od najvećih talenata u istoriji, Grok je prvi put stao na stranu profesionalca. Model je naveo da Otani ima kombinaciju snage, brzine i preciznosti koju ni Mask ne bi mogao da nadmaši čak ni uz prednost inovacija.

Zašto Grok favorizuje Maska?

Fenomen da modeli povremeno daju laskave odgovore poznat je u industriji veštačke inteligencije, ali stručnjaci kažu da je ovdje neobično to što se naklonost pojavljuje selektivno, prvenstveno prema Ilonu Masku, a ne prema svim korisnicima ili javnim ličnostima.

Grokovi sistemski podaci pokazuju da model ponekad koristi javne izjave svojih kreatora kao referencu, što bi moglo da objasni djelove ponašanja. Istovremeno se navodi da takav pristup nije poželjan za model koji bi trebalo da se vodi tačnim informacijama. Najavljeno je da je ispravka u pripremi.

Diskusija se sada širi i na širu temu povjerenja u AI modele, jer odgovori koji djeluju pristrasno mogu uticati na način na koji javnost doživljava informacije koje generišu. Grok model, Ilon Mask, AI pristrasnost, X platforma i veštačka inteligencija ostaju centralne tačke rasprave.