Ukrajinski pregovarači danas će u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) razgovarati o američkom planu za okončanje rata sa Rusijom.

Izvor: X/@disclosetv/Screenshot

Delegaciju predvodi šef ukrajinskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov.

Državni sekretar SAD Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trama, primiće ukrajinsku delegaciju na Floridi, rekao je jedan američki zvaničnik Rojtersu.

Ukrajinski predsjednik Volidimir Zelenski kazao je da bi razgovori trebalo da se nastave na osnovu izmjena američkog plana, dogovorenih prije nedjelju dana između Amerikanaca, Ukrajinaca i Evropljana u Ženevi.

SAD su prije deset dana predstavile projekat od 28 tačaka namijenjen okončanju sukoba koji traje od februara 2022. godine. Smatran vrlo povoljnim za Rusiju plan je izmijenjen i treba da bude finalizovan uz odobrenje zaraćenih strana i Evropljana, iako Kijev strahuje da će morati da napravi velike ustupke.

"Američka strana pokazuje konstruktivan pristup i u narednim danima je izvodljivo razraditi korake kako bi se utvrdilo kako dostojanstveno okončati rat", rekao je Zelenski u objavi na mreži X.

Dok traju pregovori o potencijalnom mirovnom sporazumu, nastavljaju se borbe na ukrajinskom frontu – najmanje tri osobe su poginule, a više od deset ih je povrijeđeno, u seriji ruskih napada na Kijevsku oblast.

S druge strane, Federalna služba bezbednosti Rusije tvrdi da je sprečila diverziju na gasovodu u Moskovskoj oblasti.