Vazdušni prostor iznad i oko Venezuele treba smatrati u potpunosti zatvorenim, kazao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

"Poruka svim avio-kompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima: molim vas da uzmete u obzir potpuno zatvarenje vazdušnog prostora iznad i oko Venecuele", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trampova administracija namjerava da uvede nove mjere u borbi protiv narko-trgovine, optužujući predsjednika Venecuele Nikolasa Madura da ima ulogu u narko-biznisu šverca droge u SAD, iako on negira bilo kakvu umiješanost, prenosi Tanjug.

Nadležne američke službe su prošle sedmice upozorile avio-kompanije na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom preleta Venecuele zbog "pogoršanja bezbjednosne situacije i pojačane vojne aktivnosti u ili oko te zemlje''.

Do sada su se američke snage u regionu fokusirale na pomorske akcije protiv droge, a od septembra je izveden najmanje 21 američki napad na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu preko Kariba i Pacifika uz najmanje 83 ubijenih, prenio je ranije Rojters.