Administracija Donalda Trampa obustavila je sve odluke o azilu i privremeno pauzirala izdavanje viza osobama sa avganistanskim pasošima, nakon pucnjave u kojoj je pripadnica Nacionalne garde ubijena, a drugi pripadnik teško ranjen.

Izvor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Administracija predsjednika Donalda Trampa obustavila je sve odluke o azilu i pauzirala izdavanje viza osobama koje putuju sa avganistanskim pasošima, nekoliko dana nakon pucnjave u blizini Bijele kuće u kojoj je jedna pripadnica Nacionalne garde ubijena, a drugi pripadnik teško ranjen.

Istraga se nastavlja, a osumnjičeni je 29-godišnji avganistanski državljanin, koji je sarađivao sa CIA tokom rata u Avganistanu, a sada se suočava sa optužbama, uključujući ubistvo prvog stepena.

Muškarac je podnio zahtjev za azil tokom Bajdenove administracije, a odobren mu je ove godine pod Trampom, saopštila je organizacija koja pomaže u preseljenju Avganistanaca koji su sarađivali sa SAD.

Prayers for Sarah Beckstrom and Andrew Wolfe and their families as they remain in critical condition on this Thanksgiving holiday.pic.twitter.com/al6S325Ako — Chad Ramsey (@chadramsey007)November 27, 2025

Trampova administracija je iskoristila pucnjavu da najavi pooštravanje politika legalne imigracije, uključujući pauziranje ulazaka iz pojedinih siromašnijih zemalja i reviziju azila datih Avganistancima i drugim migrantima koji se već nalaze u SAD.

Detalji pucnjave i optužbe

Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom (20) preminula je nakon pucnjave u sredu, dok je narednik Endru Vulf (24) hospitalizovan i u kritičnom je stanju.

Oboje su bili raspoređeni u sklopu misije borbe protiv kriminala u Vašingtonu, koju je naredio Donald Tramp. Predsjednik SAD je takođe rasporedio ili pokušao da rasporedi pripadnike Nacionalne garde u druge gradove u okviru svojih masovnih deportacionih planova, ali se suočio sa sudskim izazovima.

Kancelarija državne tužiteljke Džanine Piro saopštila je da se Rahmanulah Lakanval suočava i sa dvije optužbe za napad s namjerom ubistva. U intervjuu za "Foks njuz" navela je da će "uslediti još mnogo optužbi".

Obustava odluka o azilu i izdavanja viza

Tramp je pucnjavu nazvao "terorističkim napadom" i kritikovao Bajdenovu administraciju što je omogućila ulazak Avganistancima koji su sarađivali sa američkim snagama.

Direktor Službe za državljanstvo i imigraciju SAD, Džozef Edlou, objavio je na platformi Iks da će odluke o azilu biti pauzirane "dok ne budemo sigurni da je svaki stranac ispitan i provjeren u najvećoj mogućoj mjeri".

Stručnjaci ističu da SAD već imaju izuzetno rigorozne sisteme provere azilanata, a zaostaci u obradi zahtjeva postoje godinama i pogoršani su tokom Trampove administracije.

Državni sekretar Marko Rubio objavio je da je pauzirano i izdavanje viza "svim osobama koje putuju sa avganistanskim pasošima".

"Oni koriste jednog nasilnog pojedinca kao izgovor za politiku koju već dugo planiraju, pretvarajući sopstvene obaveštajne propuste u opravdanje za kažnjavanje čitave zajednice i veterana koji su im služili", rekao je predsjednik organizacije #AfghanEvac, Šon Van Dajver.

Osumnjičeni - Život u SAD i prošlost u Avganistanu

Lakanval je živio u Belingemu, u saveznoj državi Vašington, sa suprugom i petoro djece, izjavila je njegova bivša stanodavka Kristina Vidman.

Komšija Mohamed Šerzad opisao je Lakanvala kao tihog, uljudnog čovjeka koji je slabo govorio engleski. Naveo je da je imao problema sa pronalaskom posla i da je „nestao“ prije dvije sedmice.

Tokom ljeta je kratko radio kao nezavisni kurir za Amazon Fleks, saopštila je kompanija. Istražioci trenutno sprovode naloge za pretres u saveznoj državi Vašington i drugim dijelovima SAD.

Lakanval je u SAD ušao 2021. godine kroz program „Operation Allies Welcome“, koji je preseljavao Avganistance nakon povlačenja američkih snaga pred naletom talibana.

Podnio je zahtjev za azil tokom Bajdenove administracije, a azil mu je odobren ove godine pod Trampovom administracijom, saopštila je organizacija #AfghanEvac.

Prema riječima njegovog rođaka iz istočne provincije Host, koji je tražio da ostane anoniman, Lakanval je služio u jedinici CIA u Avganistanu poznatoj kao „Zero Units“ u provinciji Kandahar. Počeo je kao obezbjeđenje 2012. godine, a kasnije je postao vođa tima i specijalista za GPS.

Sećanje na Saru Bekstrom

Bekstrom je pristupila vojsci 2023. godine nakon završetka srednje škole i služila je u 863. vojno-policijskoj četi Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

"Pokazivala je liderstvo, posvećenost i profesionalizam", navela je garda, dodajući da se dobrovoljno prijavila za raspoređivanje u Vašington.