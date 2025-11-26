Tajni poziv koji je procurio u javnost služio je za ometanje mirovnih pregovora.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Nakon što je procureo razgovor između savjetnika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, čovjeka na kog se predsjednik SAD Donald Tramp najviše oslanja u pregovorima o Ukrajini, Rusija je brzo reagovala. Tramp je rekao da Moskva "čini ustupke", da je Ukrajina "srećna" i da je dogovor o okončanju rata sve bliži.

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je da će biti u kontaktu sa izaslanikom američkog predsjednika Stivom Vitkofom u vezi sa njihovim telefonskim razgovorom koji je navodno procurio, što je nazvao neprihvatljivim.

Novinari su pitali Ušakova da li namjerava da Vitkofa upita o curenju transkripta razgovora kada Amerikanac sledeće nedelje posjeti Moskvu kako bi se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom.

"O curenju? Razmijenićemo mišljenja telefonom", odgovorio je Ušakov.

Procurio transkript

Blumberg je ranije objavio transkript telefonskog razgovora u kojem je 14. oktobra Vitkof navodno rekao Ušakovu da bi trebalo da sarađuju na planu za prekid vatre u Ukrajini i da bi Putin potom trebalo da ga predstavi američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Ušakov je novinarima rekao da je deo transkripta razgovora "lažan", a da ostatak neće komentarisati jer je poziv bio povjerljiv. Da razgovor o ozbiljnom pitanju procureti je "neprihvatljivo", dodao je. Ušakov je ranije rekao da je poziv vjerovatno procurio kako bi se omeli mirovni pregovori.