Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto oštro je osudio odluku da je Ukrajina spremniji kandidat za članstvo u EU, nego zemlje zapadnog Balkana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto potvrdio je danas u Banjaluci protivljenje vlade Viktora Orbana mogućem približavanju Ukrajine članstvu u Evropskoj uniji, dodajući da je za njegovu zemlju jedino važno da se EU-u pridruže države zapadnog Balkana.

"Evropske integracije sada zvuče kao loša šala ako u Briselu smatraju da je Ukrajina spremnija za članstvo u EU od zapadnog Balkana. Države tog regiona su spremne i doprinijele bi ekonomskom razvoju EU, dok Ukrajina donosi samo opasnost, rat i ukrajinsku mafiju", rekao je Sijarto.

Istakao je da je za Mađarsku stabilnost i mir na zapadnom Balkanu od najveće važnosti. Destabilizacija na jugu Evrope, naglasio je Sijarto, imala bi tragične posledice po nacionalnu bezbjednost Mađarske. Najavio je da će Mađarska nastaviti da jača saradnju s Republikom Srpskom, dok Bosnu i Hercegovinu nije pominjao.

Ministar odbrane BiH Sijartu zabranio dolazak vojnim avionom

Milorad Dodik, koji je nakon smjene sa funkcije predsjednika Republike Srpske ranije ove godine sada samo lider stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stojeći uz Sijarta, hvalio se dobrom saradnjom Srba i Mađara. Vladi u Budimpešti dodatno se zahvaljivao na podršci koju pruža vlastima RS.

Veličao je antimigrantsku politiku koju vodi Orban, dodajući da mu je drago što na ulicama Budimpešte nema migranata. Sijarto je doputovao u Banjaluku kako bi mu tamo uručili počasni doktorat na lokalnom univerzitetu.

Planirao je da doputuje vojnim avionom, ali je taj let zabranio ministar odbrane BiH Zukan Helez zbog toga što Orbanova vlada godinama podržava Dodika i njegovu politiku koja dovodi u pitanje opstanak i teritorijalni integritet BiH.

Dodik vrijeđao ministra i prijetio

Ministru odbrane BiH bilo je sporno i to što šef mađarske diplomatije putuje baš vojnim avionom.

"Što se tiče izjava o BiH, Sijarto je mnogo gori od Orbana", rekao je Helez komentarišući zabranu koju je izrekao.

Taj njegov potez razbijesnio je Dodika koji je vrijeđao Heleza, nazivajući ga glupanom i prijeteći da će, u znak osvete, "svojim ljudima" u institucijama BiH naložiti da sve blokiraju.

"Tu BiH treba da odnese oluja", izjavio je Dodik juče dok je boravio u Budimpešti gdje se sastao s Orbanom. Sijarto je danas u Banjaluku doputovao unajmljenim civilnim avionom.