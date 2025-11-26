Tokom govora Volodimira Zelenskog zabilježeni su izrazi lica evropskih lidera koji su privukli pažnju.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavnicima zemalja iz "koalicije voljnih" privukao je veliku pažnju, ali ne toliko zbog onoga što je rekao, nego zbog izraza lica tri evropska lidera.

Naime, nedugo nakon što je Zelenski na svom X nalogu objavio video-snimak obraćanja predstavnicima Koalicije voljnih, mnogi su primijetili ponašanje albanskog premijera Edija Rame. Rama se, naime, gotovo sve vrijeme govora držao za glavu!

Ipak, nije samo potez Edija Rame privukao pažnju. Nije promaklo i da je francuski predsjednik Emanuel Makron sa obje ruke prekrivao usta, kao da je nečim šokiran, dok je italijanska premijerka Đorđa Meloni podbočila bradu kao da joj je beskrajno dosadno.

Russia’s war against Ukraine hasn’t ended yet – every day, Russia kills our people on the front lines and attacks our cities and energy infrastructure. So, while diplomatic efforts to end this war continue, it is crucial that our partners don’t forget that Ukraine still needs…pic.twitter.com/pdYlHOoUBB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 25, 2025

Njemački kancelar Fridrih Merc je u jednom trenutku spuštao pogled, kao da traži nešto ispod stola. Jedino je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen djelovala kao da pažljivo sluša svaku riječ Volodimira Zelenskog.

Šta je Koalicija voljnih

Podsjetimo, Koalicija voljnih je grupa država koje su se obavezale da pojačaju podršku Ukrajini i formirana je u martu 2025.

Zelenski je u govoru zahvalio članovima koalicije što podržavaju Ukrajinu sve vrijeme sukoba. On je rekao da o bezbjednosnim garancijama ne može razmatrati bez učešća Evrope.