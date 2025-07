Tinejdžer iz Australije nestao je na moru tokom surfovanja, pa je spletom srećnih okolnosti pronađen na pustom ostrvu daleko od obale.

Australijski tinejdžer koji je nestao na moru, spašen je danas nakon što je proveo noć na nenaseljenom ostrvu udaljenom oko deset kilometara od obale, objavili su zvaničnici i lokalni mediji. Surfer, kojeg su lokalni mediji identifikovali kao 19-godišnjeg Darsija Difholtsa, navodno je otišao da surfuje na plaži u Vuliju, priobalnom gradu 480 kilometara sjeverno od Sidneja.

„Kada se nije vratio kući, zabrinuti članovi porodice su kontaktirali policiju“, saopštila je policija Novog Južnog Velsa .

Policija je pokrenula pretragu na kopnu i vodi oko plaže Vuli, a surfer je „bezbjedno lociran“ na malom ostrvu sljedećeg dana, rekli su. U objavi na Fejsbuku, služba za spasavanje morskih spasilaca Novog Južnog Velsa (Marine Rescue NSW) je saopštila da su njihove ekipe za potragu „skakale od radosti“ kada su pronašle nestalog surfera.

Tinejdžer je pronađen nakon što je njegov otac Teri uputio emotivan apel za pomoć u potrazi na društvenim mrežama.

„Molim svakoga ko ima plovilo ispravno za plovidbu da me sačeka na glavnoj rampi za čamce u Vuliju i odvede me na more kako bih pomogao u potrazi“, napisao je Teri Difholts na Fejsbuku.

Darsi Difholts je proveo noć na ostrvu Nort Solitari, oko sedam milja od obale, prema pisanju sidnejskog Dejli telegrafa. Spasavanje je bilo „čudo koje se dešava jednom u milion“, rekao je Teri Difholts novinama nakon što je ranije na društvenim mrežama priznao da se plašio najgoreg. Njegov sin je primio medicinsku pomoć.

