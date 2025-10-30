Automobil je sletio s puta kod Ripnja, a vozač i dijete koje je navodno bilo u vozilu nestali su s mjesta nezgode, policija traga za njima i utvrđuje okolnosti incidenta.

Izvor: Kurir.rs/Marko Smiljković

Misteriozna saobraćajna nezgoda dogodila se danas u mjestu Pavićevac, nedaleko od Ripnja kod Beograda.

Nezgoda se dogodila kada je automobil, iz za sada nepoznatih razloga, sletio sa puta, a vozač je napustio mjesto nezgode. Kako se navodi u medijima, sumnja se da je pored vozača u trenutku nezgode u vozilu bilo i dijete.

"Auto je sletio u kanal pored puta, traktorom su morali da ga izvlače. Međutim, u olupini nije bilo nikoga, što ukazuje na to da je osoba koja je bila za volanom, uspjela da izađe iz vozila i ode pješaka. Čuli smo da je u kolima bilo i dijete, a sad nema ni vozača ni djeteta, šta se desilo pojma nemamo", kažu očevici i dodaju da automobil posle izvlačenja iz jarka izgleda jezivo.

"Šoferšajbna je pukla u paramparčad, vrata su ulubljena, od napred je auto havarisan, a ništa nije bolji ni otpozadi. Na zadnjem bočnom staklu ima velika krvava mrlja... Uopšte nam nije jasno kako je vozač uspio sam da izađe i da ode i to sa sve djetetom?! Sudeći po izgledu automobila i tragovima krvi, oni su povrijeđeni sigurno", dodao je očevidac.

Na lice mjesta došla je ekipa Hitne pomoći, vatrogasci i policija, a u toku je uviđaj, kao i potraga za povrijeđenima.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.