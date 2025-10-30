Vozač sa nanogicom izazvao tešku nesreću kod Ripnja, pobjegao sa mesta udesa dok je sin navodno spreman da preuzme krivicu, za obojicom se i dalje traga.

Izvor: Kurir

Vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću kod Ripnja, a potom pobjegao sa mjesta udesa, nosi nanogicu.

Takođe, nezvanično se saznaje da je u vozilu bio sa sinom koji je spreman da preuzme krivicu na sebe.

Podsetimo, u mjestu Pavićevac kod Ripnja u Beogradu automobil marke "sitroen" sletio je s puta u jarak.

Kada su policija i Hitna pomoć stigle na lice mjesta, zatekli su totalno uništeno vozilo i tragove krvi, ali vozača nije bilo. Automobil je iz jarka izvučen traktorom.

Pogledajte i slike mjesta nesreće kod Ripnja.

"Šoferšajbna je pukla u paramparčad, vrata su ulubljena, od napred je auto havarisan, a ništa nije bolji ni otpozadi. Na zadnjem bočnom staklu ima velika krvava mrlja... Uopšte nam nije jasno kako je vozač uspio sam da izađe i da ode?! Sudeći po izgledu automobila i tragovima krvi, oni su povrijeđeni sigurno", rekao je očevidac u izjavi za medije i dodao da automobil posle izvlačenja iz jarka izgleda jezivo.

Za vozačem i njegovim sinom i dalje se traga.