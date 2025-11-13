Trideset godina nakon što je sudija Paolo Adinolfi misteriozno nestao u Rimu, istražitelji i psi tragači pretražuju kompleks Via Kristofora Kolumba. Operacija se fokusira na podzemne tunelе ispod nekadašnjeg imanja mafijaškog blagajnika.

Izvor: Roma / Zuma Press / Profimedia

Istražitelji i psi tragači nalaze se u kompleksu Via Kristofora Kolumba u Rimu, gdje se sumnja da je pokopan sudija Paolo Adinolfi koji je nestao 1994. godine, prenosi Corriere della sera. Objekat se nalazi na mjestu gdje je ranije bila nekretnina Enrika Nikoletija, blagajnika opasne mafijaške organizacije Banda dela Maljana.

Tri decenije posle misterioznog nestanka sudije Adinolfija došlo je do prodora u istrazi, pišu italijanski mediji. Od rane zore u četvrtak, psi tragači i istražitelji kopaju ispod Kasa del Džez, rimskog kulturnog spomenika na početku Via Kristofora Kolumba.

Izvor: društvene mreže

Istražne operacije, uključujući i one koje sprovodi jedinica za spasavanje Finansijske garde, počele su uz učešće specijalizovanog osoblja.

Cilj je inspekcija i iskopavanje nekoliko neistraženih tunela, za koje se pretpostavlja da datiraju iz rimskog doba, a nalaze se direktno ispod kompleksa konfiskovanog od mafije.

Neki od tunela su istraženi, dok su drugi još uvijek nepoznati, zbog čega je odlučeno da se sprovedu dalja istraživanja u ovom podzemnom području. Prisutni su i tehničari, zajedno sa karabinjerima i finansijskom policijom.

Italijanska finansijska policija je militarizovana policijska jedinica, ali se nalazi pod ingerencijom Ministarstva finansija, a ne odbrane ili unutrašnjih poslova.

Izvor: Roma/IPA / Sipa Press / Profimedia

Unutar kompleksa, radnici rade sa lopatama na lokacijama koje su naznačili istražitelji kako bi otvorili prolaz u zemlji gdje će se vršiti iskopavanja za istragu.

Odluku o intervenciji donio je Pokrajinski komitet za javni red i bezbijednost u Prefekturi na zahtjev bivšeg sudije Guljelma Muntonija. Trenutno nije jasno koje su informacije ili istražni razvoj događaja podstakli operaciju.

Sudija Adinolfi nestao nakon što je napustio svoj dom u ulici Via dela Farnezina, rekavši da će se vratiti na ručak. Njegova supruga, Nikoleta, i njihova djeca, Đovana i Lorenco, uzalud su čekali.

Tokom godina, iznijete su brojne teorije o razlozima nestanka sudije. U svojoj prethodnoj ulozi, bavio se važnim slučajevima koji su prošli kroz Odjeljenje za stečaj, kancelariju koja odlučuje o pitanjima koja mogu imati implikacije i na kriminalne aktivnosti.

Izvor: Roma/IPA / Sipa Press / Profimedia

Istraga o njegovom nestanku je zatvorena, ali misterije su ostale. To uključuje šta je Adinolfi radio ujutro kada je nestao i niz prikupljenih svjedočenja, od kojih jedno posebno tvrdi da je sudija viđen u autobusu iako je zapravo napustio kuću u automobilu koji je kasnije pronađen u Olimpijskom selu. Drugi svjedok je tvrdio da je nepoznati mladić bio prisutan pored njega u sudskim kancelarijama na Pjacale Klodio.

Tokom godina, iznijete su razne hipoteze, uključujući vezu između nestanka sudije i činjenice da je prethodnih godina vodio stečaj kompanije Fiskom, a zatim i Ambre Asikuracioni. U prvom slučaju, Enriko Nikoleti, koga istražitelji smatraju blagajnikom Banda dela Maljana, prvostepeno je osuđen. Dugo se pretpostavljalo da je sudija sahranjen na jednom od imanja mafije.